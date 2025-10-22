Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trúng độc đắc ở hai nơi với cùng một dãy số

Kinh tế thế giới
Trung Quốc - Người đàn ông họ Lương trúng 20 triệu tệ (72 tỷ đồng) sau khi mua hai tờ vé số ở hai tỉnh khác nhau, sự trùng hợp có xác suất 1 trong 4,6 nghìn tỷ.

Phát biểu với truyền thông địa phương, ông Lương cho biết ba năm qua chỉ mua dãy số tự chọn này. Ông thường tự mua vé ở tỉnh Giang Tô và nhờ chị gái mua hộ vé với cùng dãy số ở tỉnh Hồ Bắc. Cuối tháng 9, cả hai tấm vé cùng trúng độc đắc, mỗi vé 10 triệu tệ.

Sự trùng hợp với xác suất cực hiếm khiến dư luận hoài nghi về tính minh bạch của giải thưởng. Nhiều người cho rằng đây là lỗi hệ thống hoặc có can thiệp, thay vì may mắn.

Một người phụ nữ khoe ba vé số, tại Thượng Hải, tháng 4/2023. Ảnh minh họa: Sixthtone

Tuy nhiên, trung tâm xổ số thể thao tỉnh Giang Tô và Hồ Bắc đều xác nhận hai vé trúng thưởng hợp lệ. Toàn bộ quá trình quay số được Văn phòng công chứng Trung Tín Bắc Kinh giám sát.

"Đây không phải lỗi hệ thống, mà là thói quen của người chơi, tình cờ rơi vào xác suất cực hiếm", đại diện của công ty xổ số giải thích.

Khảo sát 5 năm gần đây của website Eastern Talk West Talk với 100 người trúng giải lớn tại Trung Quốc cho thấy, 63% chọn số ngẫu nhiên; 22% dùng số liên quan đến ngày kỷ niệm (sinh nhật, biển số xe) và chỉ 15% chọn số theo phân tích xu hướng.

Thực tế, việc kiên trì với một dãy số từng mang lại may mắn cho nhiều người Trung Quốc. Một người đàn ông ở Thẩm Dương từng trúng độc đắc hai lần với cùng một dãy số. Một cặp vợ chồng ở Giang Tô cũng cùng trúng 10 triệu tệ mỗi người nhờ dãy số người chồng "mơ thấy". Một người ở Lệ Giang trúng độc đắc nhờ các con số trên hóa đơn siêu thị.

