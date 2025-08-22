Negav bị Cục An ninh mạng mời làm việc và bất ngờ 'biến mất' khỏi loạt show diễn

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thông báo: "Liên quan đến một văn bản lan truyền trên không gian mạng đề cập đến ông Đặng Thành An (Negav), chúng tôi đang mời làm việc với Công ty Luật TNHH PN LEGAL và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ những nội dung đề cập trong văn bản".

Chiều 21/8, mạng xã hội xôn xao về thông báo pháp lý được đăng tải trên trang của Công ty Luật TNHH PN Legal (sau đây gọi tắt là PN Legal).

Theo đó, PN Legal được Negav (tên thật: Đặng Thành An) ủy quyền xử lý một số cá nhân, tổ chức đăng tải hoặc đăng lại những thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, có dấu hiệu xuyên tạc, vu khống, tự ý kết luận Negav vi phạm pháp luật.

Công ty luật này cho rằng các hành vi trên đã tổn hại trực tiếp, nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nam rapper và các tổ chức, cá nhân liên quan khác nên đề nghị lập tức chấm dứt hành vi đồng thời tháo gỡ, xóa tất cả nội dung này.

Rapper Negav. Ảnh: FBNV

"Chúng tôi đang lập vi bằng, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi đăng tải thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư nêu trên để làm việc với các cơ quan chức năng nhằm xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Negav", trích văn bản.

Đáng lưu ý, văn bản này có một phần nội dung chưa được xác minh nhắc đến Cục A05.

Cụ thể, theo thông báo này, rapper Negav đã làm việc với Cục A05 về những cáo buộc của một số cá nhân, tổ chức nêu trên.

Trích dẫn nguyên văn: "Cục A05 đã kết luận và hướng dẫn ông An (rapper Negav): '…tiếp tục hoạt động nghệ thuật, giúp ích cho xã hội. Đồng thời A05 đã thu thập, xử lý một số tài khoản đăng tải bài viết về ông An có nội dung chưa phù hợp, hoặc cố tình lợi dụng sự việc trên để trục lợi theo quy định'".

Nội dung này gây tranh cãi, hoài nghi. Nhiều người dùng mạng cho rằng những câu như "ông An tiếp tục hoạt động nghệ thuật, giúp ích cho xã hội" không phù hợp với phong cách văn bản hành chính được ban hành bởi Cục A05.

Bên cạnh đó, việc PN Legal trích dẫn nhưng không nêu rõ đó là văn bản gì, kết luận về vụ việc nào và ban hành vào thời điểm nào cũng khiến nhiều người dùng mạng đặt câu hỏi.

Phóng viên VietNamNet đã liên hệ với người đại diện Nomad MGMT Vietnam - công ty quản lý rapper Negav - nhưng người này không phản hồi.

Negav tên thật là Đặng Thành An, tập hát rap từ cấp hai. Năm 2018, anh bắt đầu theo đuổi âm nhạc, chung nhóm Gerdnang (nói lái từ Nerdgang - Những chàng trai mọt sách) với HIEUTHUHAI, Hurrykng.

Anh có bản hit như Ngủ một mình (2022, hát chung HIEUTHUHAI), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023).

Sau chương trình Anh trai say hi, rapper nổi tiếng hơn, thu hút lượng fan đông đảo. MV Mình anh thôi - bản solo của Negav gây chú ý, đứng đầu top các ca khúc thịnh hành của YouTube Việt.

Thông tin mới nhất, Negav xin rút khỏi chương trình Autumn Fest dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 tại Hải Phòng và được BTC đồng ý.

Hôm qua - 20/8, rapper Negav bất ngờ được xác nhận sẽ không biểu diễn tại Lễ hội ánh sáng thuộc khuôn khổ chương trình Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025 do tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 1/9 tới.

Đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai không nêu lý do việc rapper Negav bất ngờ bị loại khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn, chỉ cho biết anh bị thay thế bởi ca sĩ Kay Trần.