Mua được biệt thự từ nghề bán quần áo cũ

6h sáng một ngày cuối tuần, Becky Chorlton ghé vào một chợ đồ cũ ở trường đua Exeter. Lục lọi dưới đống quần áo chất trên sàn, cô tìm thấy một chiếc áo khoác da Red Bull. Becky mua nó với giá 54 USD và bán lại cho một cửa hàng ở London với giá gần 270 USD. Đây là một trong những thương vụ mang lại lợi nhuận cao, khởi đầu cho công việc kinh doanh của cô gái 28 tuổi ở Cheshire.

Năm 2019, Becky tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Thể thao tại Đại học Exeter. Do gia đình ngừng hỗ trợ tài chính, cô gái 22 tuổi quyết định bán quần áo không sử dụng trong tủ đồ của mình để có tiền học thạc sĩ.

Món đồ đầu tiên được bán trên ứng dụng Depop với giá 47 USD. Từ đó, Becky cùng mẹ đến các phiên chợ đồ cũ vào mỗi cuối tuần để tìm nguồn hàng. Cô thu mua quần áo với giá thấp, mang về giặt ủi, sửa chữa, sau đó tự làm mẫu ảnh và đăng bán. Có những món đồ Becky mua chưa đến một USD nhưng bán lại với giá 20 USD.

Becky bắt đầu công việc làm thêm của mình khi mới 22 tuổi. Ảnh: Metro

Lợi nhuận được cô dùng để mua hàng số lượng lớn tại các hội chợ bán buôn. Trong thời gian học thạc sĩ, Becky kiếm được khoảng 95 USD mỗi tuần từ việc bán hàng bán thời gian. Becky cho biết công việc này đòi hỏi cô phải dậy sớm, dành nhiều thời gian giặt giũ và thức khuya để đăng bài sản phẩm.

Năm 2020, đại dịch bùng phát khiến nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao. Nhờ tập trung phát triển tài khoản mạng xã hội, Becky thu về gần 34.000 USD trong năm đó. Sau khi nhận bằng thạc sĩ, cô chuyển công việc làm thêm thành sự nghiệp toàn thời gian với thương hiệu "Becky's Bazaar".

Kênh Instagram của cô thu hút hơn 300.000 người theo dõi, chủ yếu là tệp khách hàng trẻ. Chỉ trong 6 tháng đầu chuyển sang kinh doanh chuyên nghiệp, cô đạt mức lợi nhuận hơn 13.000 USD.

Cô gái chuyển từ bán hàng ở chợ trời sang kinh doanh sỉ. Ảnh: Metro

Sau bốn năm làm việc, ở tuổi 26, cô cùng bạn trai mua căn nhà đầu tiên. Đây là một biệt thự xây từ năm 1903 tại vùng Tây Bắc nước Anh, gồm ba phòng ngủ với giá thị trường hơn 540.000 USD.

"Doanh thu hiện tại của cửa hàng đã đạt mức hơn 200.000 USD mỗi năm. Khi mới bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ sẽ sở hữu một ngôi nhà như thế này", cô nói.

Nói về việc tạo thêm nguồn thu, Becky khuyên những người trẻ nên tìm một công việc phụ dựa trên sở thích cá nhân. "Nghề tay trái đòi hỏi bạn phải bỏ nhiều công sức, nhưng nếu đó là thứ thực sự yêu thích, bạn sẽ có động lực để làm việc mỗi ngày", cô cho biết.