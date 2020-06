Trung Quốc ngấm đòn, Mỹ cũng than trời khi thiệt hại 1.700 tỷ đô la vì thương chiến

Thứ Ba, ngày 02/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Các công ty có mối quan hệ kinh tế gần với Trung Quốc bị ảnh hưởng nhiều hơn khi nền kinh tế Trung Quốc chậm lại.

Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm, cuộc chiến thương mại của Mỹ -Trung Quốc đã gây thiệt hại hơn 1.700 tỷ USD từ giá trị thị trường của các công ty Mỹ.

Áp đặt mức thuế quan mới nghe có vẻ như sẽ làm tổn thương các doanh nghiệp Trung Quốc, tuy nhiên báo cáo do Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã chứng minh điều ngược lại, khiến các công ty Mỹ buộc phải gửi nhiều đơn kiến nghị tới Chính phủ nhằm hạn chế mức thiệt hại do cuộc chiến thương mại gây ra.

Doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề do những tuyên bố ông Trump đưa ra trong cuộc chiến thương mại (nguồn: SCMP)

Mức thuế cao hơn, một công cụ để tạo ra rào cản thương mại chống lại các quốc gia khác, giảm tốc độ tăng trưởng đầu tư của các công ty Mỹ gần 2 điểm phần trăm.

Chi phí gia tăng đã cắt giảm việc mở rộng đầu tư của Mỹ xuống 0,3 điểm phần trăm đến cuối năm 2019 và sẽ giảm thêm 1,6 điểm phần trăm trong năm nay, theo báo cáo được công bố vào thứ Năm bởi các tác giả do nhà kinh tế Mary Amiti, phó chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, đứng đầu.

Các công ty Mỹ phải chịu gần như toàn bộ chi phí thuế nhập khẩu được đánh cao hơn do Tổng thống Trump đặt ra, chứ không phải phía Trung Quốc. Và những công ty xuất khẩu sang Trung Quốc cũng trở nên ít có lãi hơn do thuế quan của Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu, bao gồm Sang Hoon Kong và David Weinstein tại Đại học Columbia, đã sử dụng phương thức so sánh giá cổ phiếu để ước tính lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn, từ đó làm tổn hại đến tăng trưởng đầu tư của các công ty Mỹ trong tương lai. Nghiên cứu của ngân hàng Trung ương cho thấy các thông báo liên quan đến chiến tranh thương mại gây ra việc giảm 8,9% giá cổ phiếu của các công ty Mỹ.

Khoảng 46% trong số 3.000 công ty Mỹ được khảo sát và có quan hệ đối tác với Trung Quốc thông qua nhập khẩu, xuất khẩu hoặc bán thông qua các công ty con - trung bình hàng năm đã kiếm được 2,3% doanh thu từ thị trường Trung Quốc.

Tổng thống Trump lần đầu đe dọa sẽ dừng thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nếu Trung Quốc không hoàn thành lời hứa mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa, dịch vụ Mỹ. Và hiện Trung Quốc đã mua thêm nhiều nông sản Mỹ, nhưng lượng mua các mặt hàng khác vẫn đang thấp hơn so với kỳ vọng của Mỹ.

