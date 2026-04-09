Trung Quốc mua số lượng lớn vàng trong tháng 3, tăng dự trữ trong 17 tháng liên tiếp

Trong bối cảnh Trung Đông rực lửa, một động thái từ Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư quốc tế. Đó là việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua lượng vàng lớn vào tháng 3/2026.

Động thái này cho thấy một trụ cột hỗ trợ giá quan trọng của vàng vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi giá vàng chịu áp lực trong bối cảnh căng thẳng tại Iran.

Theo dữ liệu do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố ngày 8/4, , lượng vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tăng thêm 160.000 ounce troy, tương đương khoảng 5 tấn, trong tháng 3/2026.

Là một trong những người mua vàng lớn nhất thế giới, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã liên tục tăng dự trữ vàng trong 17 tháng liên tiếp.

Việc Trung Quốc gia tăng tích trữ diễn ra trong bối cảnh giá vàng giảm mạnh trong tháng 3. Cụ thể, kim loại quý này đã giảm khoảng 12%, mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ năm 2008.

Nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng giảm là cuộc xung đột lan rộng tại Trung Đông, khiến đồng đô la Mỹ mạnh lên và làm dấy lên dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ không cắt giảm lãi suất nếu lạm phát gia tăng.

Hoạt động mua vàng gần đây của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào kim loại quý, trong bối cảnh một số ngân hàng trung ương khác đã chuyển sang hành động bán chốt lời.

Theo báo cáo của WGC, trong tháng 3, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán và hoán đổi khoảng 60 tấn vàng nhằm bảo vệ đồng lira.

Tính trong hai tháng đầu năm 2026, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng khoảng 25 tấn vàng, theo ước tính của Hội đồng Vàng Thế giới công bố tuần trước. Trong đó, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan dẫn đầu hoạt động mua vào khi bổ sung 20 tấn vàng trong tháng 2.