Nắng nóng khốc liệt, tiêu thụ điện tại Hà Nội cao kỷ lục

Mặc dù thời điểm cuối tuần khi nhiều cơ quan, công sở và trường học nghỉ hoạt động, Thủ đô Hà Nội vẫn ghi nhận mức tiêu thụ điện tăng cao do thời tiết nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt và các thiết bị làm lạnh trong sinh hoạt gia đình, dịch vụ, kinh doanh tăng mạnh.

Nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức 37-39°C khiến các thiết bị như điều hòa, tủ lạnh, quạt điện phải hoạt động nhiều hơn và lâu hơn để duy trì hiệu quả, dẫn tới lượng điện tiêu thụ tăng cao dù thời gian sử dụng không thay đổi.

Tiêu thụ điện tại Hà Nội tăng cao trong những ngày gần đây. (Nguồn: EVNHANOI)

Trước dự báo thời tiết tại Hà Nội còn nắng nóng kéo dài, EVNHANOI khuyến cáo khách hàng, đặc biệt là các hộ gia đình, cơ quan công sở và cơ sở sản xuất cần tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Cụ thể, người dân nên bật điều hòa từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt. Bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng.

Đồng thời, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm. Khi không sử dụng, người dân nên tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị.

Theo EVNHANOI, việc sử dụng điện tiết kiệm không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho mỗi hộ gia đình mà còn giúp bảo vệ hệ thống điện, giảm nguy cơ quá tải cục bộ và đảm bảo cung cấp điện ổn định cho toàn thành phố trong những ngày cao điểm nắng nóng.

Miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng với cường độ đặc biệt gay gắt. Đáng chú ý, dưới tác động của hiệu ứng đô thị, nhiệt độ thực tế ngoài trời tại thủ đô Hà Nội có thể vượt 40°C.

Theo cập nhật mới nhất từ cơ quan khí tượng, thời tiết 25/5 tiếp tục duy trì hình thái nắng nóng trên diện rộng tại nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Trung. Đợt nắng nóng này được nhận định còn kéo dài thêm nhiều ngày tới, khiến nhiệt độ hôm nay tại nhiều địa phương tăng cao, đặc biệt ở các đô thị lớn và khu vực có mật độ bê tông dày đặc.

Đáng chú ý, Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm khu vực có nhiệt độ hôm nay ở mức cao. Trung tâm khí tượng dự báo thủ đô không có mưa vào ban ngày, trời nắng kéo dài, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C và có nơi tiệm cận ngưỡng 40°C. Nhiều chuyên gia nhận định cảm giác thực tế ngoài trời tại Hà Nội có thể vượt mức công bố do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.