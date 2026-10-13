Giá vàng hôm nay 13/10: Quay đầu đi xuống

Giá vàng giảm do sức ép từ USD mạnh lên và diễn biến từ thị trường năng lượng. Trong khi đó, giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, căng thẳng leo thang tại Trung Đông tiếp tục khiến giới đầu tư thận trọng.

Giá vàng hôm nay quay đầu đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Thị trường vàng còn chịu tác động từ diễn biến giá dầu. Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu tiến gần mức cao nhất trong hai tuần khi các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia làm gia tăng lo ngại về nguồn cung, lấn át triển vọng sản lượng dầu tiếp tục tăng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh hoạt động xuất khẩu dầu diesel mới của Nga và thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến năng lượng giữa Nga và Ukraine.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.168 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường phần lớn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 được đánh giá ở mức 87%. Triển vọng duy trì lãi suất cao có thể gây bất lợi cho vàng, bởi kim loại quý này không mang lại lợi tức.

Nhận định về diễn biến thị trường trong những ngày tới, các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng, các báo cáo kinh tế sắp công bố khó cho thấy dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây sức ép giảm giá đối với thị trường kim loại quý.

Giá vàng được dự đoán có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.