Nỗi lòng môi giới ngày bán nhà đất tiền tỷ, tối chạy xe công nghệ kiếm 200 nghìn đồng

Bình thường tôi đi xe ôm công nghệ đoạn đường này chỉ 20.000 đồng, chờ khoảng 5 phút là có xe. Hôm trời mưa, giá nhảy lên 70.000 đồng, gấp 3,5 lần mà đợi gần 30 phút mới có tài xế nhận cuốc.

Tôi hỏi bạn tài xế: "Giá tăng dữ vậy mà sao ít người chịu chạy quá em?". Bạn nói: "Cũng đâu ham hố gì anh. Trời mưa dễ té xe, bệnh mình chịu. Điện thoại vô nước hư tự sửa, xe chạy vô chỗ ngập chết máy cũng tự chịu. Có chỗ ngập sâu không chạy vô được, nhờ khách xuống đi bộ một đoạn, gặp khách khó tính lại bị đánh giá một sao".

Tôi hỏi mỗi ngày chạy kiếm được bao nhiêu. Bạn nói khoảng 200.000 đồng, vì chỉ tranh thủ chạy từ 6 giờ chiều đến 10-11 giờ đêm, sau giờ làm việc. Hỏi ra mới biết trước đây hai vợ chồng thu nhập tổng cộng 17 triệu đồng một tháng.

Cũng may ở chung nhà bố mẹ, không tốn tiền thuê nhà mà cũng chỉ vừa đủ sống. Giờ vợ nghỉ sinh, thu nhập còn 12 triệu đồng, lại thêm đứa con nhỏ nên phải tranh thủ chạy xe công nghệ buổi tối kiếm thêm.

Tôi hỏi: "Ủa, vợ em làm nghề gì mà lương có 5 triệu?".

"Dạ, sales bất động sản anh. Mà 5 triệu đó chỉ là tiền hỗ trợ thôi, còn phải tự trích ra chạy quảng cáo tìm khách. Thu nhập chính vẫn trông chờ vào hoa hồng".

Sau khi trò chuyện thêm, tôi mới biết hóa ra bạn ấy cũng là sales BĐS, đã làm nghề 7 năm. Nhờ làm lâu năm, kiêm nhiệm thêm công việc nên có lương cứng 12 triệu đồng, nhưng cũng phải tự bỏ một phần tiền lương chạy quảng cáo kiếm khách hàng.

Hai năm nay thị trường khó khăn, hai vợ chồng gần như chẳng có thêm khoản hoa hồng nào đáng kể. Chưa kể tiền lương còn bị thiếu trước hụt sau.

Tôi hỏi có tính bỏ nghề không. Bạn nói vợ sinh xong chắc phải kiếm công việc khác ổn định hơn, chứ nghề này bấp bênh quá, có gia đình con nhỏ rất khó theo lâu dài. Còn bạn đã làm 7 năm, giờ bỏ cũng tiếc, thôi ráng bám nghề chờ thị trường khá hơn.

Nghe chuyện của bạn, tôi lại nghĩ đến cái nhìn của nhiều người về nghề môi giới bất động sản (BĐS). Nhiều người cứ nghĩ sales BĐS chỉ cần ăn mặc đẹp, dẫn khách xem vài căn nhà, nói chuyện một hồi là bỏ túi hoa hồng cả trăm triệu. Bán một căn ăn cả năm.

Nhưng thực tế có người vài tháng, thậm chí cả năm chẳng bán được căn nào. Trong khi tiền quảng cáo, xăng xe, điện thoại, cà phê gặp khách vẫn phải chi đều đều.

Khách xem nhà năm lần bảy lượt rồi không mua là chuyện bình thường. Có khách chăm sóc cả nửa năm, gần chốt lại đổi ý. Có khách đồng ý mua rồi nhưng yêu cầu môi giới phải "cắt máu" hoa hồng mới chịu xuống tiền.

Ngay cả một giao dịch hoa hồng 100 triệu đồng, nhiều khi phải phối hợp 4-5 môi giới. Người có nguồn nhà, người có khách, người dẫn xem, người hỗ trợ đàm phán. Chia năm xẻ bảy, mỗi người có khi chỉ còn 20 triệu đồng, chưa trừ chi phí bỏ ra trước đó.

Tất nhiên nghề nào cũng có người giỏi, kiếm được rất nhiều tiền. Một người bạn của tôi, là bestseller của tập đoàn BĐS lớn, ngay lúc thị trường khó khăn vẫn kiếm vài tỷ đồng mỗi năm. Dự án người ta than khó bán, giá mắc, bạn vẫn làm một phát 5-7 căn biệt thự.

Nhưng những người như vậy là thiểu số, không đại diện cho thu nhập của số đông anh em sales. Tôi làm trong lĩnh vực BĐS nhiều năm, gặp không ít anh em môi giới rất chịu khó, có kiến thức, làm việc cả cuối tuần nhưng vẫn chật vật vì thị trường khó thanh khoản.

Vậy nên cũng mong mọi người bớt suy nghĩ môi giới chỉ ngồi không, bán nước miếng, bán được căn nhà là bỏ túi cả trăm triệu.

Nhiều chủ nhà còn có tư tưởng tìm cách "luồn cò", né trả phí môi giới, hoặc đến lúc giao dịch gần xong lại ép môi giới cắt bớt hoa hồng. Trong khi để đưa được người mua và người bán đến với nhau, có khi anh em đã bỏ ra vài tháng trời, đủ thứ chi phí và công sức.

Đương nhiên môi giới cũng có người này người kia, nhưng những người làm nghề tử tế, có trách nhiệm thì xứng đáng được trả công tương xứng. Cuốc xe hôm nay 70.000 đồng, nhưng điều tôi nhớ nhất lại là bạn tài xế khoảng 30 tuổi, ban ngày mặc vest, tóc láng bóng đi bán những căn nhà tiền tỷ, tối thay áo chạy xe kiếm thêm 200.000 đồng lo cho vợ con.