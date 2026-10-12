Lãi suất ngân hàng 12/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank: Gửi 300 triệu đồng tại BIDV nhận lãi bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng 12/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank

Các ngân hàng tại TP.HCM ‘bơm’ gần 5,8 triệu tỷ đồng ra thị trường. (Ảnh: Đ.V)

Theo Tạp chí An ninh tiền tệ, bốn ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, cả bốn ngân hàng cùng áp dụng mức 6,6%/năm. Với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cũng đồng loạt ở mức 6,8%/năm.

Chi tiết lãi suất ngân hàng BIDV

Theo khảo sát của Lao Động, đối với gửi tiết kiệm ở điều kiện thường, BIDV niêm yết lãi suất đối với khách hàng cá nhân như sau:

Kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm.

Kỳ hạn từ 3-5 tháng ở mức 2,4%/năm.

Kỳ hạn từ 6-9 tháng ở mức 3,5%/năm.

Kỳ hạn 12-18 tháng ở mức 5,9%/năm.

Kỳ hạn 24-36 tháng ở mức 6%/năm.

Đối với gửi tiết kiệm online, BIDV niêm yết lãi suất tiết kiệm như sau:

- Kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm.

- Kỳ hạn 6-11 tháng ở mức 6,6%/năm.

- Kỳ hạn 12, 13, 24, 36 tháng ở mức 6,8%/năm.

- Kỳ hạn 15, 18 tháng ở mức 6,6%/năm.

Gửi tiết kiệm ở BIDV hưởng tiền lãi như thế nào?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi

Người dân gửi tiết kiệm 300 triệu đồng vào BIDV hình thức online, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 6,8%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

300 triệu đồng x 6,8%/12 tháng x 36 tháng = 61,2 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.