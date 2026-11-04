Chốt giá vàng hôm nay ngày 4/11 tiếp đà tăng dữ dội

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 4/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 4/11 tăng giá vàng miếng lên mức 142,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 4/11, giá vàng trong nước ngày 4/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 4/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 4/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 4/11, tiếp tục tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11, tiếp tục tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 4/11, tiếp đà tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 136,5 –140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 4/11 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 107 USD/ounce, lên mức 4.043 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.961 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, lấy lại mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, bà Dilin Wu - Chiến lược gia thị trường tại Pepperstone - nhận định, thị trường vàng thế giới đã vượt qua một số ngưỡng cản ngắn hạn. Tuy nhiên, kim loại quý cần bứt phá dứt khoát trên mức giá 4.000 USD/ounce để giảm áp lực bán kỹ thuật và tạo nền tảng cho đà phục hồi bền vững.

Theo chuyên gia này, hai trở ngại lớn đối với vàng là kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và áp lực thanh khoản trên thị trường tài chính. Dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực khiến giới đầu tư gia tăng dự báo Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12. Đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Bên cạnh đó, biến động trên thị trường cổ phiếu công nghệ và lo ngại hiệu quả đầu tư AI khiến nhà đầu tư tăng cường giảm rủi ro. Áp lực giải chấp có thể buộc các quỹ bán cả vàng để bổ sung tiền mặt.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.043 USD/ounce (tương đương khoảng 126,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 4/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 4/11, giá vàng ngày 5/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.