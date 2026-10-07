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Mbappe khiến Real Madrid dậy sóng, siêu sao “muốn ở nơi khác”

Sự kiện: Bóng đá Real Madrid Kylian Mbappe

Kylian Mbappe đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Real Madrid khi xuất hiện những nghi ngờ về mối quan hệ giữa tiền đạo người Pháp với đội bóng, đặc biệt liên quan đến vấn đề y tế và vai trò thủ lĩnh.

  

Bất an lan rộng trong nội bộ Real Madrid

Kylian Mbappe lại vướng vào một vụ tranh cãi mới tại Real Madrid. Tiền đạo người Pháp đã rời trại tập trung của đội tuyển Pháp vì chấn thương đầu gối, sau đó xuất hiện tại Paris trong thời gian hồi phục. Những động thái này lập tức làm dấy lên câu hỏi về thái độ của anh đối với Real Madrid cũng như cách xử lý vấn đề chấn thương.

Bất an lan rộng trong nội bộ Real Madrid

Bất an lan rộng trong nội bộ Real Madrid

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, sự bất an đang ngày càng gia tăng trong nội bộ Real Madrid liên quan đến hành vi của Mbappe. Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi tiền đạo người Pháp bị phát hiện đi xe đạp và về muộn buổi tập của đội tại Valdebebas.

Những diễn biến trên khiến vấn đề của Mbappe không còn đơn thuần nằm ở tình trạng thể lực. Sự chú ý đang chuyển sang mối quan hệ giữa ngôi sao người Pháp với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đặc biệt khi những nghi ngờ về niềm tin và sự gắn kết bắt đầu xuất hiện.

Mbappe “muốn ở nơi khác”?

Trong chương trình El Larguero của đài Cadena SER, nhà báo Antón Meana tiết lộ đang tồn tại một “vấn đề về lòng tin y tế” giữa Mbappe và Real Madrid. Theo ông, tiền đạo người Pháp “muốn ở một nơi khác” bởi anh không có sự tin tưởng hoàn toàn vào hệ thống y tế của câu lạc bộ.

Mbappe khiến Real Madrid dậy sóng, siêu sao “muốn ở nơi khác” - 2

Mbappe không có sự tin tưởng hoàn toàn vào hệ thống y tế của Real

Nhận định này càng khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm bởi Mbappe đang là một trong những nhân tố quan trọng nhất của Real Madrid. Bất kỳ sự thiếu tin tưởng nào giữa cầu thủ và đội ngũ y tế đều có thể tác động trực tiếp đến quá trình hồi phục cũng như mối quan hệ giữa hai bên.

Manu Carreño thậm chí cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở khía cạnh y tế mà còn liên quan đến khả năng lãnh đạo. Mbappe vẫn sở hữu những con số thống kê ấn tượng, nhưng theo Carreño, tiền đạo người Pháp chưa đáp ứng được kỳ vọng dành cho một thủ lĩnh trong phòng thay đồ Real Madrid.

Áp lực trước trận gặp Villarreal

Sự thất vọng cũng được thể hiện rõ trên chương trình El Chiringuito, khi Tomás Roncero bày tỏ mong muốn được thấy Mbappe có mặt tại Valdebebas trong thời gian nghỉ để tập trung cho quá trình hồi phục. Ông đồng thời chỉ ra sự “xa cách về mặt cảm xúc” giữa tiền đạo người Pháp và người hâm mộ Real Madrid.

Đây là vấn đề đáng chú ý đối với Mbappe, bởi những màn trình diễn trên sân không còn là yếu tố duy nhất được bàn luận. Thái độ, mức độ gắn kết với câu lạc bộ và khả năng thể hiện vai trò thủ lĩnh đang trở thành những câu hỏi lớn dành cho ngôi sao người Pháp.

Giờ đây, mọi sự chú ý sẽ dồn vào trận đấu với Villarreal vào chủ nhật tại sân Santiago Bernabéu. Câu hỏi lớn là liệu Mbappe có thể ra sân hay không, và quan trọng hơn, người hâm mộ Real Madrid sẽ phản ứng thế nào với tiền đạo người Pháp sau cơn bão dư luận trong kỳ nghỉ quốc tế.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2026 01:25 AM (GMT+7)
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