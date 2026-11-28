Trồng dây leo trong nhà có nên không?

Theo VTC News, cây xanh vừa tạo điểm nhấn trang trí, vừa giúp điều hòa không khí rất tốt cho sức khỏe. Nhắc đến cây xanh chúng ta không thể bỏ qua cây dây leo. Cây dây leo trồng trong nhà giúp bạn có cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên.

Đồng thời, mỗi loại cây leo khác nhau lại giúp tạo ra những ngôi nhà mang phong cách khác nhau. Đó là lý do tại sao nhiều người lựa chọn cây dây leo để trồng trong nhà.

Loại cây này sẽ phát triển thẳng đứng hoặc rủ xuống như một chiếc màn che. Chúng có khả năng chịu nắng, gió, giúp ngăn cản ánh nắng gắt chiếu trực tiếp vào mùa hè. Ngôi nhà cũng trở nên mát mẻ, trong lành, tạo ra môi trường sống xanh, đẹp. Tâm trạng vì thế cũng được thư giãn, bớt căng thẳng.

Về mặt phong thủy, cây dây leo trồng trong nhà như cũng mang đến may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ. Vì thế, dây leo là loài cây rất thích hợp để trồng trong nhà.

Cây xanh vừa tạo điểm nhấn trang trí, vừa giúp điều hòa không khí rất tốt cho sức khỏe.

Thông tin trên Báo Lâm Đồng điện tử, bạn có thể trang trí chúng trên ban công, cửa sổ làm việc hoặc kệ treo tường với các chậu cây dây leo có kích thước phù hợp.Các loại cây dây leo thường thích bóng râm và không yêu cầu ánh sáng trực tiếp quá nhiều. Chúng cũng không đòi hỏi sự chăm sóc phức tạp và thích đất khô hơn so với một số loại cây khác.

Các loại cây dây leo nên trồng trong nhà

Cây thường xuân

Đây là cây thuộc loại cây dây leo giàn đẻ nhánh và phát triển rất nhanh. Cành già có màu xanh thẫm, lá cây nhỏ kết hợp với những bông hoa nhỏ li ti tạo nên một bức tường xanh ngắt. Không cần chăm sóc quá nhiều mà cây này vẫn tươi xanh và phát triển tốt.

Cây lan hạt dưa có thân rủ

Cũng theo Trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, loại cây này có chiều dài từ 3-5m, sống được quanh năm. Đây là loại cây tầm gửi, phát triển nhờ vào thân cây khác.

Có hai loại cây phổ biến, một loại có màu cẩm thạch, loại khác lá cây có màu xanh lục đậm. Cây có khả năng thích nghi rất tốt nên không tốn quá nhiều công chăm sóc.

Cây cúc tần

Là cây dây leo trong nhà rất đẹp, thường trồng ở ban công. Cây leo giàn, thân cây dài, rủ bóng mát tạo khoảng không gian mát mẻ, xanh mát. Loài cây này có hoa màu vàng trên nền cây xanh tạo nên hình ảnh rất đẹp, như trong phim.

Đây là cây dây leo trong nhà rất đẹp, thường trồng ở ban công.

Cây trầu bà

Cây trầu bà leo nhờ vào khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, dễ thích nghi với mọi điều kiện sống, cây trầu bà được xem là biểu tượng cho sự thịnh vượng, thăng tiến trong cuộc sống.

Cây thài lài sọc

Thài lài sọc có đốt ngắn, màu đặc trưng là tím đỏ. Lá cây nhọn ở đầu, có màu xanh hoặc tím, sọc trắng xen kẽ nhau theo bề mặt của lá, phía còn lại có màu tím than. Thân, lá và cây hoa đều có cùng màu với nhau.

Hoa có màu đỏ tía hoặc tím nhạt, cánh hoa dài với nhụy hoa màu trắng. Chính bởi vẻ đẹp này mà cây thài lài loại cây dây leo trồng được trong nhà ở nhiều vị trí khác nhau như ban công, quán cafe, phòng khách…

Trồng cây dây leo trong nhà cần lưu ý những gì?

Dây leo rất dễ sống và phát triển. Chúng có thể bám và lớn dần lên trên mọi bề mặt như: tường gạch, bê tông, thân gỗ… Vì thế không cần đòi hỏi những người có nhiều kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh mà ai cũng có thể trồng loại cây này. Đặc biệt chúng không cần chăm sóc quá nhiều vẫn có thể tươi xanh và xinh đẹp.

Nếu là các loại cây leo được trồng trong giỏ treo, muốn tạo hình như ý muốn bạn chỉ cần sử dụng kèm theo các khung tạo hình.

Mặc dù phát triển thường xuyên, một cách tỉ mỉ nhưng khi chăm sóc bạn chỉ cần bổ sung đủ nước và chất dinh dưỡng cho chúng là được. Thỉnh thoảng tỉa bớt cành cây giúp việc lớn lên được nhanh hơn, thời gian phủ xanh ngôi nhà cũng được rút ngắn hơn.

Nếu là các loại cây leo được trồng trong giỏ treo, muốn tạo hình như ý muốn bạn chỉ cần sử dụng kèm theo các khung tạo hình. Dây leo sẽ phát triển theo hình dạng mong muốn. Mỗi loại cây dây leo sẽ có nhu cầu về độ ẩm và ánh sáng khác nhau. Hầu hết sẽ không cần quá nhiều ánh sáng trực tiếp và không cần tưới nước quá thường xuyên.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.