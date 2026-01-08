Bộ Y tế đã cảnh báo nhưng nhãn sữa Nestlé nghi nhiễm độc vẫn bán trên sàn điện tử

Ngày 6/1, Tập đoàn Nestlé toàn cầu thông báo thu hồi phòng ngừa một số lô sữa công thức Beba và Alfamino. Lý do thu hồi là sản phẩm có nguy cơ nhiễm Cereulid - một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây đau bụng, nôn mửa.

Các sản phẩm Beba hiện đang bán nhiều trên Shopee.vn

Theo thông báo của hãng, các lô hàng bị ảnh hưởng chủ yếu tiêu thụ tại thị trường châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Đan Mạch, Áo, Italy và Thụy Điển. Nestlé sử dụng các tên thương hiệu ở các thị trường khác nhau, như Beba và Alfamino ở Đức, Guigoz và Nidal ở Pháp, SMA (một thương hiệu hiện có được Nestlé mua lại) ở Vương quốc Anh, Ireland.

Chiều 7/1, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có cảnh báo sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beta và Alfamino được bán tại Đức.

Thông báo của Cục An toàn thực phẩm cho biết, để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã có Công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương (Công văn số: 13/ATTP-SP ngày 7/1/2026) đề nghị thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đồng thời, Cục ATTP có Công văn đề nghị Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (Công văn số 14/ATTP-SP ngày 7/1/2026) khẩn trương triển khai rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này nếu có nhập khẩu vào Việt Nam, báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/01/2026.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo tới người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino trong khi chưa có kết quả xác minh của Tập đoàn thực phẩm Nestlé và các cơ quan quản lý tại Việt Nam.

Chiều ngày 7/1, ghi nhận của PV Sức khỏe & Đời sống, các nhãn hiệu sữa bị thu hồi vẫn đang được bày bán nhiều trên các sàn thương mại điện tử.

Trên sàn thương mại điện tử Shopee.vn đang bán sữa nhãn hiệu Beba nhập khẩu từ Đức dành cho trẻ với các phân khúc từ 0 - 6 tháng, cho đến trên 2 tuổi.

Giá sản phẩm đa dạng (tùy từng gian hàng) từ khoảng 600 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/ hộp

Với nhãn hiệu Alfamino, Shopee.vn đang bán với giá từ 800 nghìn đồng đến trên 1 triệu đồng/ hộp. Sản phẩm rao bán có thể tích 400ml xuất xứ từ Mỹ.

Trên một số trang bán hàng như mevabeplaza.com cũng bán sản phẩm nhãn hiệu Beba với giá 499 nghìn đồng/ hộp.