Chủ tịch CJ Lee Jae Hyun vướng ồn ào 'tuyển phi'

Hôm 26/9, Dispatch bất ngờ công bố loạt bằng chứng cáo buộc ông Lee Jae Hyun nhiều lần tổ chức tiệc bí mật tuyển chọn phụ nữ nhằm mục đích giải trí cá nhân. Tiêu chí tuyển chọn người đẹp khá nghiêm ngặt với các yêu cầu về ngoại hình, trang phục, xét nghiệm y tế và phỏng vấn trực tiếp trước khi "diện kiến" chủ tịch.

Ông Lee Jae Hyun, 65 tuổi, Chủ tịch tập đoàn CJ. Ảnh: Yonhap News

Một nguồn tin tiết lộ với Dispatch rằng chủ tịch Lee chi "ít nhất 20 triệu won cho mỗi bữa tiệc và làm điều đó 2-3 lần một tuần với khoảng 7-8 người tham gia".

Thông tin trên nhanh chóng gây chú ý, đưa từ khóa "CJ Chairman secret parties" (những bữa tiệc bí mật của chủ tịch CJ) và tên ông Lee Jae Hyun lên vị trí tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều khán giả bày tỏ bức xúc, cho rằng khách hàng của CJ Group chủ yếu là nữ giới nhưng "chủ tịch Lee Jae Hyun lại dùng phụ nữ để mua vui".

Hiện phía tập đoàn CJ chưa phản hồi vụ việc. Cùng ngày Dispatch công bố cáo buộc, cổ phiếu CJ trên sàn Seoul đóng cửa giảm khoảng 3,9% so với phiên trước.

CJ Group là một trong những tập đoàn lớn của Hàn Quốc, hoạt động ở bốn lĩnh vực chính: thực phẩm nổi tiếng với thương hiệu Bibigo, giải trí có CJ ENM - đơn vị sản xuất các chương trình như Produce 101, Street Woman Fighter và phim Parasite đoạt Oscar, điện ảnh có chuỗi rạp CGV và logistics.

Chủ tịch Lee Jae Hyun sinh năm 1960, là cháu nội cố Chủ tịch Samsung Lee Byung Chul. Năm 1985, theo ý nguyện của ông nội, Lee Jae Hyun gia nhập CheilJedang (tiền thân của CJ CheilJedang) với vai trò nhân viên. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc CJ CheilJedang vào năm 1997. Đến năm 2002, Lee Jae Hyun trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn CJ, mở rộng lĩnh vực kinh doanh từ nền tảng thực phẩm sang logistics, công nghệ sinh học và truyền thông.

Năm 2015, ông bị kết án 2,5 năm tù vì gian lận và trốn thuế với số tiền phạt lên tới 25,2 tỷ won (khoảng 470 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông chỉ thụ án 50 ngày vì tình trạng sức khỏe yếu sau ca ghép thận. Vụ việc khi đó đã gây tranh cãi lớn về sự khoan hồng đối với lãnh đạo các tập đoàn chaebol tại Hàn Quốc.