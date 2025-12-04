Kinh tế Ả Rập dự kiến cán mốc 4.000 tỷ USD vào 2026

Nền kinh tế Ả Rập đang tăng trưởng ra sao?

GDP khu vực Ả Rập dự kiến đạt 3.8 nghìn tỷ USD trong 2025 và tăng lên 4 nghìn tỷ USD vào 2026, bất chấp các căng thẳng chính trị vẫn tồn tại. Các nền kinh tế lớn như Saudi Arabia, UAE, Ai Cập, Algeria và Iraq chiếm tới gần 73% tổng sản lượng kinh tế, tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Dự báo tăng trưởng dựa trên kỳ vọng giảm căng thẳng khu vực, các cải cách cơ cấu và xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ tăng.

Nếu tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP Ả Rập đã tăng 6,1% trong 2025 lên trên 9,8 nghìn tỷ USD và dự kiến vượt 10 nghìn tỷ USD trong 2026. Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người giảm nhẹ 0,3% xuống 7.806 USD, phản ánh sự chênh lệch thu nhập giữa các quốc gia giàu dầu mỏ và các nước thu nhập thấp hơn.

Tình hình lao động có cải thiện rõ rệt: tỷ lệ thất nghiệp trung bình giảm xuống còn 9,4% trong 2025 và dự kiến giảm tiếp xuống 9,2% vào 2026. Lạm phát ở 16 quốc gia Ả Rập đã hạ xuống mức trung bình 10,3% trong 2025, dự kiến còn 8,1% năm tới. Những con số này phản ánh hiệu quả bước đầu của các chính sách ổn định kinh tế và kiểm soát giá cả trong khu vực.

Các chỉ số tài chính và đầu tư như thế nào?

Tình hình tài khóa và đầu tư cho thấy nhiều tín hiệu hỗn hợp. Thâm hụt ngân sách tổng hợp tăng 53% lên 95 tỷ USD trong 2025 (tương đương 2,5% GDP), chủ yếu do giá dầu giảm 13% xuống 69 USD/thùng, dự kiến giảm nhẹ xuống 94,5 tỷ USD trong 2026. Tổng đầu tư ở 14 nước Ả Rập tăng 5,2% lên 864 tỷ USD, chiếm 27,3% GDP, và dự kiến vượt 910 tỷ USD năm tới.

Nợ công vẫn ở mức cao, với nợ chính phủ 46,2% GDP và nợ nước ngoài 54,6%, dự kiến tăng nhẹ trong 2026. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối khu vực tăng 3,4% lên khoảng 1,2 nghìn tỷ USD, đủ để đảm bảo nhập khẩu trong 5,6 tháng, và dự kiến tiếp tục tăng.