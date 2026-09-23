Tổng giám đốc trả giá vì ‘mượn’ tài khoản nhân viên nhận tiền bán hàng

Dùng tài khoản nhân viên để nhận tiền bán hàng

Theo bản án sơ thẩm ngày 7/7/2026 của TAND TP Hải Phòng, bị cáo Lê Minh K. là Tổng giám đốc Công ty TNHH M. (trước đây là Công ty TNHH Đ.), doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng bằng hình thức livestream trên mạng xã hội.

Ông K. trực tiếp giao dịch, ký hợp đồng với các đối tác, điều hành hoạt động của doanh nghiệp, kiểm soát các khoản thu, chi, chứng từ kế toán và chỉ đạo bộ phận kế toán.

Trong quá trình kinh doanh, để che giấu doanh thu thực tế, ông K. ký 2 hợp đồng với đơn vị vận chuyển.

Một hợp đồng được ký ngày 12/4/2022, đứng tên Công ty TNHH Đ. Hợp đồng có điều khoản đơn vị vận chuyển thanh toán số tiền thu hộ khách hàng bằng hình thức chuyển vào tài khoản của công ty tại Ngân hàng A.

Hợp đồng còn lại ký ngày 12/9/2022, đứng tên một nhân viên của Công ty M. là bà Phạm Hương T. Theo thỏa thuận, tiền thu hộ khách hàng được chuyển vào tài khoản ngân hàng đứng tên ông Nguyễn Đức M., cũng là nhân viên Công ty M.

Chỉ đạo đơn vị vận chuyển chuyển tiền bán hàng vào tài khoản cá nhân của nhân viên để "né" thuế, Tổng giám đốc một doanh nghiệp ở Hải Phòng bị phạt 550 triệu đồng về tội trốn thuế. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Đối với các đơn hàng khách thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của công ty, ông K. chỉ đạo nhân viên xuất hóa đơn bán hàng.

Tuy nhiên, với những đơn hàng có tiền chuyển vào tài khoản cá nhân của ông M., ông K. không chuyển lại chứng từ cho nhân viên công ty để xuất hóa đơn bán hàng nhằm mục đích trốn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Cơ quan điều tra sau đó thu giữ các chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xuất, nhập hàng và việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty M.

Kết luận giám định của Thuế TP H. xác định, trong các kỳ kê khai quý IV/2022, quý I/2023 và quý II/2023, số thuế GTGT bị thất thu là hơn 316 triệu đồng. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các loại thuế khác, giám định viên chưa đủ cơ sở pháp lý và căn cứ thực tế để xác định số thuế bị thất thu.

Trong quá trình điều tra, ông K. đã tự nguyện nộp lại toàn bộ hơn 316 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Tại bản cáo trạng, Viện KSND TP Hải Phòng đã truy tố Lê Minh K. về tội trốn thuế, quy tại điểm b khoản 2 Điều 200 của Bộ luật Hình sự.

Tổng giám đốc bị phạt 550 triệu đồng

Viện KSND TP Hải Phòng giữ nguyên quyết định truy tố ông K. về tội trốn thuế. Tại phiên tòa, ông K. khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và đề nghị được xem xét mức án nhẹ nhất.

HĐXX nhận định, từ tháng 10/2022 đến hết tháng 6/2023, trong quá trình hoạt động của Công ty M., ông K. với vai trò giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh, đã không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai đầy đủ doanh thu bán hàng thực tế của công ty, nhằm trốn thuế GTGT, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 316 triệu đồng.

Theo HĐXX, ông K. nhận thức rõ việc trốn nộp thuế là vi phạm pháp luật hình sự nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế và số tiền trốn thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ, HĐXX xác định ông K. không có tiền án, tiền sự, không phải chịu tình tiết tăng nặng. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, chủ động nộp lại toàn bộ số tiền thuế GTGT để khắc phục hậu quả và phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Từ đó, HĐXX quyết định áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo K.

HĐXX xác định các nhân viên Công ty M. chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo của ông K., không được bàn bạc, trao đổi và không hưởng lợi từ việc trốn thuế của công ty nên không xem xét, xử lý trong vụ án.

Đối với bà Phạm Hương T. và ông Nguyễn Đức M., những người được ông K. nhờ ký hợp đồng vận chuyển và mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền mua hàng, HĐXX cho rằng, họ không được bàn bạc, thỏa thuận về mục đích của ông K., không biết và không liên quan đến hành vi trốn thuế nên không bị xử lý.

Với các khách hàng cá nhân mua hàng của Công ty M. nhưng không xuất hóa đơn, HĐXX xác định đây là những người mua số lượng nhỏ với mục đích sử dụng nên không xem xét xử lý trong vụ án.

Đối với 12 doanh nghiệp xuất bán hàng hóa cho Công ty M., tài liệu điều tra xác định 9 doanh nghiệp đã xuất hóa đơn, chứng từ đầy đủ, kê khai và nộp thuế đúng quy định.

Ba doanh nghiệp còn lại gồm Công ty TNHH D., Công ty CP M. và Công ty TNHH M. đã được Cơ quan điều tra tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ theo Quyết định số 11448. Vì vậy, nội dung này không được xem xét, giải quyết trong vụ án này.

Ngày 7/7/2026, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt ông Lê Minh K. 550 triệu đồng, sung vào ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp xong số tiền này trước thời điểm xét xử, theo biên lai ngày 6/7/2026. Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo K.

Ngoài ra, hơn 316 triệu đồng tiền thuế GTGT mà ông K. đã nộp trong quá trình điều tra cũng được sung vào ngân sách Nhà nước.

(Bài viết dựa trên Bản án số 146/2026/HS-PT ngày 7/7/2026 của TAND TP Hải Phòng).