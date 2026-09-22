Cảnh báo từ cơ quan Thuế: Người dân không nhập mã số thuế, tài khoản, mật khẩu trong trường hợp sau
Cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế không truy cập những website nghi ngờ giả mạo, đặc biệt tuyệt đối không nhập mã số thuế, tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay thông tin cá nhân trên những trang web không rõ nguồn gốc.
Người dân tuyệt đối không nhập mã số thuế, tài khoản, mật khẩu trong 3 trường hợp trên.
Hàng loạt quy định mới về thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2026, trong đó nhiều chính sách theo hướng tăng mức được miễn, được trừ và...
Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/09/2026 10:28 AM (GMT+7)