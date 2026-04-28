Giá vàng

Giá vàng

Tối 28-4, giá vàng thế giới đang giảm rất nhanh

Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc cả trăm USD/ounce, thủng mốc 4.600 USD/ounce vào tối nay.

Tối 28-4, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.559 USD/ounce, mất hơn 100 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng thế giới bất ngờ rớt mạnh vào tối nay, thủng các mốc 4.700 USD/ounce, thậm chí 4.600 USD/ounce. 

Kim loại quý lao dốc trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD tăng tiếp. Giá dầu thô Brent được giao dịch ở mức 112 USD/thùng, tăng 3,55%, trong khi chỉ số USD (DXY Index) lên 98,8 điểm, tăng 0,32% so với phiên trước.

Giá vàng bị bán tháo sau khi giảm khỏi các vùng hỗ trợ, nhất là mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn chưa lắng dịu.

Theo giới phân tích, dù giá vàng đã giảm so với mức cao kỷ lục hồi tháng 1-2026, giá vẫn ở vùng cao lịch sử và nhu cầu toàn cầu ở vẫn mạnh mẽ. 

Với đà lao dốc hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết chỉ còn 144,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh vào cuối ngày

Giá vàng giảm mạnh vào cuối ngày

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào, 167,5 triệu đồng/lượng bán ra – giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được Công ty SJC giao dịch ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào, 167 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng giảm, nối dài đà đi xuống đã kéo dài khoảng 3 tuần gần đây. Nếu tính từ mốc cao nhất trong tháng 4, giá vàng đã mất khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng rớt mạnh

Giá vàng rớt mạnh

Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?
Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

-28/04/2026 20:03 PM (GMT+7)
