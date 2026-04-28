Chốt giá vàng hôm nay ngày 28/4 đồng loạt giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 28/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 28/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 167,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 28/4, giá vàng trong nước ngày 28/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 28/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 28/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 28/4, giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/4, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 28/4, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 164,5 –167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 28/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 28/4 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 135 USD/ounce, xuống mức 4.570 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.693 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới giảm giá rất mạnh, tụt sâu xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo Kitco, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi lực bán kỹ thuật xuất hiện sau giai đoạn tăng nóng. Một số nhà đầu tư ngắn hạn có xu hướng chốt lời khi các tín hiệu trên biểu đồ không còn thuận lợi như trước.

Ông Marc Chandler - Giám đốc Điều hành tại Bannockburn Global Forex - nhận định, giá kim loại quý đã chững lại sau chuỗi tăng kéo dài 4 tuần, cho thấy động lực ngắn hạn đang suy yếu.

Về mặt kỹ thuật, mốc 4.600 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, nếu bị phá vỡ, xu hướng có thể chuyển xấu. Ngược lại, nếu vượt 4.915 USD/ounce, giá vàng có thể quay lại vùng 5.100 USD.

Sean Lusk - Đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading - cho rằng, xu hướng ngắn hạn của giá vàng và bạc vẫn chịu áp lực giảm, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.570 USD/ounce (tương đương khoảng 145,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 28/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 28/4, giá vàng ngày 29/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.