Kỷ nguyên Tim Cook khép lại: Hé lộ khối tài sản "khiêm tốn" và nước đi bất ngờ của vị thuyền trưởng Apple

Khối tài sản 83,8 triệu USD và gói đãi ngộ "khủng" năm 2025

CEO Tim Cook. Ảnh Livemint

Theo số liệu xếp hạng từ Bloomberg, ông Tim Cook đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá khoảng 83,8 triệu USD. Trong năm tài chính 2025 vừa qua, tổng mức thù lao mà ông nhận được từ Apple lên tới 74.294.811 USD.

Cơ cấu thu nhập của ông trong năm này bao gồm: Lương cơ bản: 3 triệu USD. Cổ phiếu thưởng (Stock awards): Đạt giá trị 57,53 triệu USD - chiếm phần áp đảo trong tổng gói thu nhập.

Thưởng tiền mặt theo hiệu suất: 12 triệu USD. Các khoản đãi ngộ bổ sung: Gần 1,76 triệu USD.

Dù con số hơn 74 triệu USD mỗi năm là niềm mơ ước của bất kỳ ai, tài sản tổng thể của ông Tim Cook vẫn "kém xa" các nhà sáng lập thung lũng Silicon - những người nắm giữ lượng lớn cổ phần từ ngày đầu thành lập công ty.

Đối với ông Cook, phần lớn thu nhập của ông đến từ các gói cổ phiếu thưởng gắn liền trực tiếp với hiệu quả hoạt động và đà tăng trưởng của giá cổ phiếu Apple qua từng năm.

Màn chuyển giao quyền lực chấn động: John Ternus tiếp quản ghế CEO

Ngày 1 /9 đánh dấu thời điểm ông Tim Cook chính thức bước chân khỏi vị trí Tổng Giám đốc điều hành (CEO) mà ông nắm giữ từ năm 2011. Người được chọn để kế nhiệm vị trí quyền lực này là John Ternus - người từng giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple.

Đây được xem là bước thay đổi nhân sự thượng tầng có sức ảnh hưởng lớn nhất của Apple trong lịch sử hiện đại. Ông John Ternus sẽ chính thức điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày, dẫn dắt tập đoàn bước vào chương kế tiếp, ngay trước thềm sự kiện ra mắt sản phẩm mới diễn ra vào ngày 9/9.

Tim Cook đi đâu sau khi rời ghế CEO?

Dù rời vị trí điều hành trực tiếp, Tim Cook không hề rời bỏ Apple. Ông sẽ chuyển lên đảm nhận vai trò Chủ tịch điều hành của Hội đồng quản trị.

Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, bước dịch chuyển này thực chất là một sự phân chia rách nhiệm chiến lược. Trong khi John Ternus chịu trách nhiệm vận hành công việc kinh doanh cốt lõi hàng ngày, Tim Cook sẽ tiếp tục đóng vai trò hậu thuẫn đắc lực nhờ vào kinh nghiệm dày dặn và các mối quan hệ ngoại giao cấp cao.

Cụ thể, ông Cook dự kiến sẽ tiếp tục quản lý các mối quan hệ ngoại giao chiến lược của Apple với Nhà Trắng và Chính phủ Trung Quốc. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động thương mại và các tiêu chuẩn pháp lý ngặt nghèo, mạng lưới quan hệ lâu năm của Tim Cook vẫn đóng vai trò sống còn giúp Apple định hình vị thế, đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra mượt mà mà không làm đứt gãy các liên kết vĩ mô của tập đoàn.