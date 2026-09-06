Chợ phiên dưới chân đèo Pha Đin

Mỗi khi qua đèo Pha Đin, người ta không chỉ nhớ đến cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ của núi rừng vùng cao, mà còn ấn tượng với không gian chợ phiên Pha Đin đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Chợ phiên Pha Đin được tổ chức vào thứ Bảy hằng tuần, từ 10h đến 21h, phục vụ nhu cầu mua bán, tham quan và trải nghiệm của người dân, du khách.

Những gian hàng được sắp xếp gọn gàng, đa dạng mặt hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân vùng cao, giúp du khách trải nghiệm sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại chợ phiên Pha Đin.

Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu trải xuống núi rừng cũng là lúc chợ phiên trở nên đông vui, nhộn nhịp. Các cô gái dân tộc Thái, H’Mông trong những bộ váy duyên dáng, khăn piêu rực rỡ sắc màu xuống chợ, tạo nên nét văn hóa đặc trưng dưới chân đèo Pha Đin.

Du khách trải nghiệm không gian văn hóa, thưởng thức ẩm thực và giao lưu với đồng bào các dân tộc tại chợ phiên Pha Đin.

Đến chợ phiên Pha Đin người dân được trải nghiệm văn hóa, hòa vào trò chơi của đồng bào dân tộc.

Du khách còn được thưởng thức tiết mục văn nghệ dân gian, giao lưu với người dân địa phương. Anh Nguyễn Quang Hưng - du khách đến từ Hà Nội - cho biết đây là lần đầu anh tham gia chợ phiên tại khu vực đèo Pha Đin. “Không gian đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Tôi thích nhất là được trực tiếp trải nghiệm hoạt động truyền thống và thưởng thức món ăn của đồng bào dân tộc nơi đây”, anh Hưng chia sẻ.

Lãnh đạo xã Bình Thuận cho biết chợ phiên Pha Đin đã trở thành điểm nhấn, từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Không chỉ là nơi giao thương, mua bán của người dân, chợ phiên còn lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá sản vật địa phương, gắn phát triển du lịch với bảo tồn di tích lịch sử và các giá trị truyền thống.