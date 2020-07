Tiết lộ bất ngờ về con gái giàu có và quyền lực của Tổng thống Donald Trump

Thứ Hai, ngày 13/07/2020 05:00 AM (GMT+7)

"Phụ nữ có ảnh hưởng nhất nước Mỹ" hay cô gái tóc vàng ai cũng muốn ghét? Dưới đây là những sự thật bất ngờ ít người biết về nàng công chúa tóc vàng Ivanka Trump.

Ivanka không phải tên thật của cô ấy

Thế giới biết cô là Ivanka, tuy nhiên tên thực của cô giống với mẹ đẻ là Ivana. Trong một bài post trên Twitter năm 2010, Ivanka giải thích: “Ở Séc, Ivanka chỉ là tên gọi ở nhà của Ivana, giống như Bobby với Robert vậy”.

Georgetown – một điều đậm chất Trump

Nếu là một thành viên trong gia đình Trump, thì Đại học Georgetown là nơi bạn sẽ theo học. Eric Trump có bằng về tài chính và quản lý từ trường đại học danh tiếng này, em út Tiffany Trump vừa mới tốt nghiệp chương trình luật của trường vào tháng 5. Ivanka từng là sinh viên trong chương trình MSB của Georgetown trong 2 năm trước khi chuyển sang học kinh doanh. Ảnh: ABC News.

Yêu thích nghiệp người mẫu

Khi Ivanka mới 15 tuổi, cô chuyển đến trường nội trú ở Connecticut. Cô ấy nói rằng cô ấy nhớ bạn bè của mình ở thành phố New York rất nhiều, đến nỗi cô ấy đã làm người mẫu để quên đi nỗi buồn.

"Tôi đã sử dụng nó như một cái cớ để đi du lịch. Tôi đã sử dụng nó như một cách để phá vỡ sự đơn điệu", cô nói với Marie Claire. Dù nhỏ tuổi nhưng bước chân cô đã in dấu ở hầu hết sàn diễn thời trang ở châu Âu.

Cải đạo sang Do Thái

Cặp đôi Jared và Ivanka đã từng chia tay vì lý do tôn giáo. Trước khi về làm vợ của doanh nhân Jared, Ivanka không theo đạo Do Thái khiến mẹ Jared không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên họ nhận ra không thể xa nhau, để giải quyết vấn đề này, cô con gái của ông Trump đã cải đạo sang đạo Do Thái. Cô đã trải qua một quá trình chuyển đổi nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của Rabbi Haskel Lookstein và nuôi dạy những đứa con của cô ấy cũng theo đạo Do Thái.

Từng là bạn thân của con gái cựu tổng thống Bill Clinton

Là con của các tổng thống và các chính trị gia nổi tiếng, họ không bao giờ để cho tình bạn trở thành một chướng ngại vật. Nhưng kể từ khi kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump và sau nhiều năm kết bạn, Chelsea Clinton và Ivanka đã không còn thân thiết. Clinton thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng họ đã không nói chuyện từ lâu và Ivanka, với tư cách là cố vấn đặc biệt cho tổng thống, nên cởi mở hơn với những lời chỉ trích về chính sách của ông. Thông tin từ một bài báo từ năm 2015 của The Hill cho biết ông Trump và Ivanka “từng quyên góp tổng cộng ít nhất 105.000 USD cho Quỹ Clinton”.

Làm việc trong Nhà Trắng với mức lương "0 USD"

Ivanka được cho là cánh tay phải đắc lực cho người cha nổi tiếng với chức danh cố vấn tổng thống. Nhưng ít ai biết, cô nhận mức lương “bằng không" cho vị trí này. Chồng cô, Jared Kushner, trợ lý và cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ cũng không nhận đồng lương nào.

