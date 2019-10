Làm tổng thống, Donald Trump rơi “thê thảm” trên bảng xếp hạng giàu có

Chủ Nhật, ngày 06/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tụt 16 bậc trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes năm nay. Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông đã giảm tổng cộng 119 bậc trong danh sách này.

Donald Trump Sự kiện:

Sau nhiều tháng thu thập hồ sơ tài sản, kiểm tra công khai tài chính và phỏng vấn 62 đồng nghiệp, đối tác và quan sát viên của tổng thống, Forbes ước tính tài sản của ông Donald Trump vẫn còn trị giá 3,1 tỷ USD. Năm nay, năm thứ hai liên tiếp, gia tài của Tổng thống Mỹ vẫn đứng vững trên bảng xếp hạng hàng năm của Forbes về 400 người giàu nhất nước Mỹ, tuy nhiên nhiều đồng nghiệp trước đây của tỷ phú của Trump đã trở nên giàu có hơn so với vị tổng thống rất nhiều.

Hiện tại ông Trump là người giàu thứ 275 ở Mỹ, giảm 16 bậc so với thời điểm một năm trước và thấp hơn 119 bậc so với thời điểm ông bắt đầu làm tổng thống Mỹ.

Kể từ khi làm tổng thống, vị trí của ông Trump trên bảng xếp hạng giàu có bị giảm rất mạnh (Nguồn: Forbes)

Khối tài sản của ông Trump liên tục biến động mạnh trong thời gian qua. Các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu của ông đang suy giảm mạnh. Các nhà phát triển bất động sản không còn đăng ký để đưa tên Trump vào tài sản của họ và các khách hàng hiện tại đã loại bỏ thương hiệu bất động động sản của vị tổng thống ra khỏi các dự án như Toronto và Panama.

Forbes ước tính rằng doanh nghiệp cấp phép bất động sản của ông Trump bị hạn chế hơn nữa do ông cam kết không thực hiện các giao dịch nước ngoài khi còn đương chức, khiến trị giá ngành kinh doanh này của ông chỉ còn khoảng 80 triệu đô la, giảm từ 170 triệu đô la so với một năm trước.

Trong khi đó, giá trị của hoạt động cấp phép sản phẩm của tổng thống - kiếm tiền bằng cách đặt tên ông Trump vào hàng hóa như áo sơ mi, cà vạt và nệm - đang tiến gần đến mức không. Năm 2016, trước khi Trump trở thành tổng thống, ngành công nghiệp này trị giá khoảng 14 triệu đô la.

May mắn cho ông Trump, không phải mọi thứ ông sở hữu đều có tên của mình trên đó. Giá trị của 30% cổ phần của ông trong hai tòa tháp văn phòng được quản lý bởi Vornado Realty Trust tiếp tục tăng vọt. Cổ phần của ông trong những tài sản như 1290 Avenue of the America ở Manhattan và 555 California Street ở San Francisco, trị giá tổng cộng 928 triệu đô la - tăng 77 triệu đô la so với một năm trước - nhờ cải tạo kịp thời và thị trường phát triển mạnh đối với không gian văn phòng.

Trong khi đó, tỷ phú Jeff Bezos vẫn duy trì ở vị trí cao nhất trong năm thứ hai liên tiếp, với khối tài sản ròng ước tính là 114 tỷ USD, giảm từ 160 tỷ USD trong năm 2018.

Người sáng lập Microsoft Bill Gates đứng thứ hai trong danh sách (106 tỷ USD), nhà đầu tư Warren Buffett đứng thứ ba (80 tỷ USD) và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg xếp ở vị trí thứ tư với tài sản ròng trị giá gần 70 tỷ USD.

Người phụ nữ có thứ hạng cao nhất, Alice Walton, đứng ở vị trí thứ 11 với khoảng 51 tỷ USD. Bà là thành viên của gia đình Walton, sáng lập ra chuỗi siêu thị Walmart (WMT).