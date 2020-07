Tiền Việt đang mạnh hơn so với tiền Trung Quốc

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 17:10 PM (GMT+7)

Thặng dư thương mại cộng với dự trữ ngoại tệ tốt đã giúp tiền đồng Việt Nam đang duy trì mức ổn định, thậm chí tăng giá so với các đồng tiền mạnh trên thế giới.

Theo Công ty chứng khoán Bản Việt, trong tháng 6, tiền đồng giảm nhẹ 0,4% so với đồng USD nên chỉ còn ở mức 1 USD ăn 23.196 đồng tính đến cuối tháng 6.

Bản Việt cho rằng sau khi duy trì ổn định trong 6 tháng đầu năm 2020, với sự hỗ trợ bởi thặng dư thương mại và dự trữ ngoại hối dồi dào trong nửa cuối năm 2020, trong khi diễn biến của đồng USD bị ảnh hưởng bởi các chính sách nới lỏng tiền tệ lớn, nên đồng Việt Nam chỉ giảm 1% so với USD trong năm nay thay vì như dự báo trước đây đồng VND sẽ trượt giá 2% so với USD.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán SSI cho biết trong tuần qua, tỉ giá USD/VND do các ngân hàng thương mại niêm yết giảm tiếp 10 đồng/USD về mức 23.080/23.290 đồng. Tỉ giá tự do cũng giảm 15 đồng/USD về mức 23.165/23.195 đồng.

Như vậy, tỉ giá mua của các ngân hàng thương mại và cả thị trường tự do đều đã lùi về ngang mức cuối năm 2019, chỉ có tỉ giá bán vẫn cao hơn chút ít.

Tính chung 6 tháng đầu năm, tiền đồng giữ giá so với USD; giảm giá nhẹ so với EUR, JPY; tăng giá khá mạnh 6,4% so với đồng bảng Anh; tăng 3,5% so với đồng Won Hàn Quốc và tăng 1,3% so với Nhân dân tệ.

Theo Bộ KH&ĐT, vốn FDI giải ngân trong tháng 6 là 1,95 tỉ USD, tăng 8,33% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là tháng đầu tiên có tăng trưởng dương kể từ tháng 2-2020, điều này cho thấy những dấu hiệu tín hiệu tích cực.

Hiện tại, cung cầu ngoại tệ trong nước khá ổn định và áp lực quốc tế thấp sẽ giúp tỉ giá USD/VND đi ngang ở vùng hiện tại.

Theo ước tính của Tổng Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt đạt 121,2 tỉ USD và 117,2 tỉ USD, dẫn đến thặng dư thương mại 4 tỉ USD so với mức 1,7 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2019.

