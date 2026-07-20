Làm rõ nguyên nhân làm hàng chục tấn cá chết trên sông Thạch Hãn

Ngày 19/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã có kết quả kiểm tra chất lượng mẫu nước và xét nghiệm bệnh trên mẫu cá chết sau khi xuất hiện tình trạng cá tự nhiên và cá nuôi lồng bè chết bất thường trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn.

Cá chết hàng chục tấn trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn

Theo đó, kết quả quan trắc phát hiện chất lượng nước suy giảm rõ rệt khi hàm lượng dinh dưỡng, chất hữu cơ gia tăng; nhiều mẫu nước có chỉ số tổng nitơ, tổng photpho ở mức C và D (mức xấu và rất xấu), một số vị trí có hàm lượng chất rắn lơ lửng và chỉ số vi sinh Coliform ở mức cao.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, sự suy giảm chất lượng nguồn nước đã làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe và sức đề kháng của thủy sản. Vì vậy, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh yêu cầu người dân tạm dừng lấy nước từ sông Hiếu và sông Thạch Hãn vào các ao nuôi.

Người dân thu gom cá chết để tiêu huỷ (ảnh Trần Hiếu Minh)

Được biết, hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trên địa bàn. Vụ việc cá chết được phát hiện bắt đầu từ ngày 4/7, cả cá tự nhiên và cá nuôi lồng bè trên sông Hiếu chết sau đó lan ra qua sông Thạch Hãn. Riêng tại xã Cửa Việt, hơn 25 tấn cá nuôi bị chết đã làm nhiều hộ nuôi cá rơi vào hoàn cảnh khó khăn.