“Bitcoin không phải là tài sản đầu tư”: Cảnh báo mới từ nền tảng đầu tư lớn nhất nước Anh

Sau nhiều năm siết chặt, ngày 8/10, Chính phủ Anh đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm đối với việc các nhà đầu tư cá nhân được mua bán chứng chỉ đầu tư hoán đổi (ETN) gắn với tiền điện tử. ETN là công cụ tài chính giúp người chơi gián tiếp đầu tư vào tài sản kỹ thuật số thông qua các sàn giao dịch được quản lý.

Quyết định này được giới chức Anh giải thích là nhằm “thúc đẩy tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp tiền mã hóa trong nước”. Các công ty tiền số nhanh chóng ca ngợi đây là bước ngoặt quan trọng, mở đường cho thị trường Anh hòa nhập sâu hơn với thế giới tài sản số.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng được phép nắm giữ các ETN tiền số trong tài khoản cổ phiếu và quỹ miễn thuế (ISA), với hạn mức tối đa 20.000 bảng mỗi năm. Động thái này được kỳ vọng sẽ thu hút dòng tiền mới vào lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ.

Hargreaves Lansdown cảnh báo không nên đầu tư Bitcoin

Trái ngược với tâm lý phấn khích của thị trường, Hargreaves Lansdown (HL) - nền tảng đầu tư lớn nhất Anh Quốc - cho rằng tiền điện tử không nên nằm trong danh mục đầu tư. Trong thông cáo mới, công ty khẳng định:

“Bitcoin không phải là một loại tài sản. Chúng tôi không cho rằng tiền số có đặc tính phù hợp để tạo tăng trưởng hay thu nhập và không thể giúp khách hàng đạt mục tiêu tài chính dài hạn.”

Theo HL, việc đánh giá hiệu suất của tiền số là “không thể”, bởi nó không có giá trị nội tại như cổ phiếu, trái phiếu hay hàng hóa. Họ cũng nhấn mạnh rủi ro cực lớn khi giá Bitcoin biến động mạnh hơn nhiều so với các loại tài sản truyền thống, từng khiến thị trường “bốc hơi” 2.000 tỷ USD trong đợt “mùa đông crypto” năm 2022.

Dù thừa nhận Bitcoin từng mang lại lợi nhuận cho người đầu tư sớm, HL cho rằng những biến động cực đoan trong lịch sử là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho bất kỳ ai coi tiền số là “tài sản an toàn”.

Tiền số có thật sự là “vàng kỹ thuật số”?

Dù bị chỉ trích, không ít tổ chức tài chính lớn lại tỏ ra lạc quan. Ông Chris Mellor, Giám đốc mảng ETF khu vực châu Âu của Invesco, cho rằng Bitcoin và các tiền số khác có thể là công cụ phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư truyền thống.

“Bitcoin đôi khi được ví như ‘vàng kỹ thuật số’. Dù tương quan giữa Bitcoin, cổ phiếu và vàng có thể thay đổi, gần đây chúng tôi nhận thấy Bitcoin gần như không liên quan tới biến động của các thị trường này,” ông Mellor nói.

Cùng quan điểm, Nigel Green, CEO của tập đoàn tư vấn tài chính DeVere Group, cho rằng việc Bitcoin vượt mốc 125.000 USD gần đây là minh chứng cho sự trưởng thành của thị trường tiền số.

“Giờ đây, Bitcoin không còn là thứ ‘ngoại biên’ trong thị trường tài chính. Dù vẫn còn biến động, nhưng đó là biến động mang tính phát triển - đặc trưng của một thị trường đang định hình giá trị thực,” ông nói thêm.

Green gọi đây là “sự tái cấu trúc dài hạn”, khi các nhà đầu tư tổ chức ngày càng nắm giữ Bitcoin nhiều hơn, kiên định và chiến lược hơn trước.

Nhìn rộng hơn, cuộc tranh luận về tiền số đang chia đôi giới tài chính toàn cầu. Một bên là những tổ chức như Morgan Stanley hay JPMorgan, đang tìm cách mở rộng hoạt động với tài sản kỹ thuật số. Bên còn lại là các nhà đầu tư bảo thủ như Warren Buffett hay CEO Jamie Dimon của JPMorgan, người từng gay gắt chỉ trích Bitcoin là “ảo tưởng nguy hiểm”.

Trong khi đó, xu hướng mở cửa của các chính phủ - đặc biệt là Anh và Mỹ - cho thấy tiền số đang dần được chấp nhận trong hệ thống tài chính truyền thống. Dù vậy, câu hỏi lớn vẫn là: liệu các quy định, biện pháp kiểm soát và nhận thức của nhà đầu tư có kịp thích nghi với tốc độ biến động chóng mặt của loại tài sản này hay không.