Tiệm vàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng

Sáng 29-8, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận những biến động bất ngờ, với cả giá vàng miếng SJC ở công ty vàng lẫn thị trường tự do.

Giá vàng miếng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng

Các công ty vàng lớn như SJC, PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 127,4 triệu đồng/lượng, bán ra 128,9 triệu đồng/lượng, tăng thêm tổng cộng 700.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng tăng nhiều ngày liên tiếp và đang ở mức cao nhất trong lịch sử.

Dù vậy, đây vẫn chưa phải mốc giá cao nhất trên thị trường. Một số tiệm vàng nhỏ ở TP HCM và Hà Nội báo giá vàng miếng SJC lên tới 129,5 triệu đồng/lượng mua vào, 130,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 2 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. Giá vàng trên thị trường tự do tăng mạnh hơn tại các công ty vàng lớn.

Đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, sáng nay, các doanh nghiệp cũng tiếp tục nâng mức giá giao dịch vàng lên 120,6 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra là 123,1 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC

Một diễn biến đáng chú ý là biên độ giao dịch giá vàng nhẫn được doanh nghiệp đẩy lên tới 3 triệu đồng; trong khi chênh lệch giá mua – bán vàng miếng SJC chỉ 1,5 triệu đồng/lượng. Diễn biến này phản ánh việc các doanh nghiệp chấp nhận mức biên độ lãi thấp hơn, khuyến khích người dân bán vàng miếng SJC trong bối cảnh nhu cầu mua cao và nguồn cung hạn chế.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp vào sáng nay

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đang được giao dịch ở mức 3.410 USD/ounce, tăng thêm khoảng 35 USD/ounce so với phiên trước. Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng trong những ngày qua.

Theo giới phân tích, kim loại quý vượt qua mốc tâm lý 3.400 USD/ounce đã kích thích nhu cầu mua vào vàng từ thị trường, đặc biệt trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến sẽ có thể cắt giảm lãi suất từ đầu tháng 9 tới. Lạm phát tại Mỹ gia tăng cũng gây lo ngại cho nhà đầu tư, vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 109 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC gần 20 triệu đồng/lượng.