Giá vàng hôm nay 29-8: Tăng tốc, chạm đỉnh cao nhất trong 3 tuần

Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Tính đến 5 giờ sáng 29-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.418 USD/ounce, tăng 35 USD từ mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.383 USD/ounce). Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 tăng 12,60USD, đạt 3.461 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng lực mua kỹ thuật cùng với sự suy yếu của chỉ số đồng USD (giảm 0,32% xuống 97,81 điểm) đã thúc đẩy giá vàng hôm nay đi lên .

Các chuyên gia tại Bank of America duy trì dự báo lạc quan, cho rằng giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026. Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng này nhấn mạnh rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng sẽ là yếu tố then chốt hỗ trợ giá vàng.

"Việc cắt giảm lãi suất tiềm năng kết hợp với đồng USD mất giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng cao hơn... Trong môi trường lạm phát tiếp tục tăng, vàng sẽ càng trở nên hấp dẫn như một tài sản trú ẩn an toàn" - các nhà phân tích tại Bank of America nhận định.

Thị trường hiện đang đặt cược lớn vào khả năng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9-2025. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, với khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ vào các tháng 10 và 12.

Sự suy yếu của đồng USD và giá dầu thô (giao dịch quanh mức 63,75 USD/thùng) cũng góp phần tạo môi trường thuận lợi cho giá vàng hôm nay. Các yếu tố này không chỉ làm tăng sức hấp dẫn của vàng mà còn củng cố vai trò của kim loại quý này như một công cụ chống lạm phát hiệu quả.

Tại Việt Nam, cuối ngày 28-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 128,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 122,6 triệu đồng/lượng.