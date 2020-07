Tỉ lệ thất nghiệp tại Việt Nam đạt đỉnh trong 10 năm trở lại đây

Chủ Nhật, ngày 12/07/2020 17:30 PM (GMT+7)

Tỉ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 10 năm qua, trong đó tỉ lệ thất nghiệp tăng nhiều nhất ở nhóm lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật thấp

Theo báo cáo tình hình lao động việc làm tại Việt Nam mới nhất của Tổng cục Thống kê (GSO), trong quí II có thêm 2,4 triệu lao động mất việc. Tỉ lệ thất nghiệp cả nước quý II tăng 2,73% (khoảng 1,3 triệu người), trong đó khu vực thành thị tăng 4,46% so với quý trước.

Tính đến tháng 6-2020, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm những người mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập.

Trong đó có khoảng 17,6 triệu người bị giảm thu nhập do dịch bệnh, chiếm tỉ trọng 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng.

Nhiều người lao động bị ảnh hưởng của COvid-19

Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong quí II năm 2020 là 2,73%, trong đó,tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị là 4,46%, cao nhất trong vòng 10 năm qua, cao hơn 1,36 điểm % so với cùng kì năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của nhóm lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật từ trung cấp trở lên vẫn giảm so với quí trước. Ở chiều ngược lại, nhóm lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật thấp (sơ cấp) hoặc không có trình độ chuyên môn kĩ thuật lại tăng.

Cùng kì năm ngoái, trong khi tốc độ tăng thu nhập của người lao động quí II/2019 so với cùng kì năm 2018 đạt 16,6%, thu nhập quí II/2020 so với cùng kì năm 2019 giảm hơn 5%. Thu nhập của nhóm lao động làm chủ cơ sở giảm nhiều nhất so với các nhóm lao động có vị thế khác.

Dịch bệnh đã làm cho lao động gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tham gia thị trường lao động và đóng góp sức lao động của mình trong chuỗi sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho xã hội.

