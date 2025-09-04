Thửa đất 400m2 muốn lên đất ở cần nộp 14 tỷ: Sửa một điểm để dân đỡ ‘sốc'

Lý do người dân rút hồ sơ chuyển đổi đất ở

Góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, liên quan đến tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), cho biết khoản 1, khoản 4 Điều 159 Luật Đất đai 2024 và khoản 1 điều 8 Nghị định 103/2024 quy định giá đất tính tiền sử dụng đất là giá đất trong bảng giá đất.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được tính bằng 100% giá đất trong bảng giá đất cho toàn bộ diện tích, không phân biệt phần đất trong hay ngoài hạn mức.

Điều này dẫn đến tổng số tiền sử dụng đất người dân phải nộp lên mức quá cao, vượt quá khả năng tài chính khiến nhiều người dân xin rút lại hồ sơ. Chẳng hạn, trường hợp thửa đất 400m2 tại TP Vinh (cũ) phải nộp 4,5 tỷ đồng tiền sử dụng đất; hay tại TPHCM, thửa đất 208m2 ở huyện Hóc Môn (cũ) khi chuyển mục đích lên đất ở phải nộp 1,7 tỷ đồng, một thửa 400m2 tại quận 7 (cũ) phải nộp tới 14 tỷ đồng...

Kiến nghị thu 20% tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở và hoàn tiền chênh lệch mà người dân đã đóng 100% trước đó. Ảnh: Thạch Thảo

Khoản 5 Điều 45 Luật Đất đai và điểm c khoản 11 điều 18 Nghị định 101/2024 đã quy định chính sách cho phép người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất và không giới hạn thời gian ghi nợ so với Luật Đất đai 2013 trước đây chỉ cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất trong 5 năm.

Tuy nhiên, ông Châu chỉ ra rằng, việc ghi nợ tiền sử dụng đất lại dẫn đến hệ quả là người sử dụng đất bị hạn chế các quyền rất quan trọng như: không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Có nghĩa, tuy đã có “sổ đỏ” nhưng hộ gia đình, cá nhân lại không thể sử dụng để giao dịch, vay vốn làm ăn.

Bên cạnh đó, việc người dân rút lại hồ sơ xin cấp sổ hồng có thể tác động làm giảm phần nào hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, vừa dễ dẫn tới tình trạng giao dịch ngầm, thị trường ngầm do người dân chưa có sổ hồng vẫn có thể chuyển nhượng bằng giấy tay, vừa khó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hộ gia đình, cá nhân.

Đề xuất giảm còn 20% tiền đất khi chuyển đổi

Để khắc phục bất cập này, tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2024 (lần 3), Bộ Tài chính đề xuất giảm tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất được tính bằng 30% giá đất trong bảng giá đất đối với diện tích đất trong hạn mức và 50% đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, theo ông Châu, cách tính này dẫn đến tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân vẫn còn cao.

Vì vậy, HoREA đề nghị mức thu này chỉ nên tính bằng 20% giá đất trong bảng giá đất đối với diện tích đất trong hạn mức và bằng 30% giá đất trong bảng giá đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở.

"Để có căn cứ sửa đổi khoản 1 Điều 8 Nghị định 103 theo hướng áp dụng mức thu tiền sử dụng đất thấp hơn cho diện tích trong hạn mức và mức thu cao hơn cho diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước cho phép chuyển mục đích, công nhận hoặc gia hạn quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân, thì cần thiết phải sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024", ông Châu góp ý.

Do chưa sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 nên Bộ Tài chính đang đề xuất xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ, dự kiến giao cho các địa phương thẩm quyền quy định cách tính tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi được công nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thế nhưng, theo quy định Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 2025, Nghị quyết của Chính phủ được ban hành chỉ để giải quyết các vấn đề cấp bách, quan trọng phát sinh từ thực tiễn. Về lâu dài, cần sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi cho người dân, ông Châu cho rằng cần có một quy định chuyển tiếp trong chính sách mới, cho phép UBND cấp tỉnh hoàn trả khoản tiền chênh lệch mà các hộ gia đình, cá nhân đã nộp theo quy định 100% trước đây khi chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.