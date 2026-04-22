Thủ tướng: Dự kiến miễn thuế với hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng/năm

Làm rõ cơ chế kiểm soát

Chiều 21/4, Chính phủ trình Quốc hội tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngay sau đó, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến tại tổ về nội dung này.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn. Ảnh: Như Ý.

Ủng hộ việc sửa các chính sách thuế, song đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị Chính phủ quy định rõ tiêu chí xác định doanh thu chịu thuế, trong đó có yếu tố thời điểm ngay tại dự thảo luật.

Theo ông Sơn, cần quy định rõ hơn cơ chế kiểm soát để tránh nguy cơ cố tình chia nhỏ doanh thu, chia tách hoạt động kinh doanh, giữ quy mô “hộ nhỏ” để tránh nghĩa vụ thuế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Chinh đồng tình việc sửa đổi, nhưng lưu ý thêm chính sách thuế nếu thay đổi nhanh và liên tục sẽ rất khó thực hiện.

Đại biểu cũng ủng hộ phương án giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế để tạo sự linh hoạt trong điều hành. Bên cạnh đó, Chính phủ phải báo cáo rõ với đại biểu Quốc hội đánh giá tác động của chính sách này.

Ngoài ra, bà Chinh cũng đề nghị Chính phủ làm rõ ngưỡng chịu thuế dự kiến quy định sẽ nằm trong ngưỡng trên 500 triệu hay mức nào?

Chắc chắn phải nâng mức chịu thuế

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đều là những vấn đề mới phát sinh, dù các luật liên quan chỉ vừa mới được sửa đổi, thông qua.

Kể từ khi quyết định ngưỡng 500 triệu không phải chịu thuế với hộ kinh doanh cá nhân, đến bây giờ, tình hình đã có nhiều thay đổi, đặc biệt biến động giá xăng, dầu đã tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến các đối tượng được ưu tiên là doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như hộ kinh doanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Như Ý.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính ngay lập tức nghiên cứu phương án để báo cáo Quốc hội, kịp thời đề xuất ngay trong kỳ họp này.

Về nội dung dự thảo, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm “chắc chắn phải nâng mức chịu thuế lên”. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, với hộ kinh doanh cá nhân, dự kiến sẽ nâng lên mức 1 tỷ đồng mỗi năm - tức là doanh thu dưới mức đó thì không phải chịu các mức thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Cũng theo Thủ tướng, chính sách thuế phải tạo ra sự công bằng, vừa tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, đồng thời với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải được hỗ trợ. Có như vậy mới khuyến khích các hộ cá nhân chuyển đổi lên doanh nghiệp vừa và nhỏ.

“Việc áp dụng các chính sách khẩn trương, kịp thời như vậy sẽ rất hữu ích, mang lại hiệu quả cho hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng cũng đảm bảo chủ trương khuyến khích các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp”, Thủ tướng chia sẻ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh việc áp dụng chính sách phải rất linh hoạt. Khi giao cho Chính phủ quy định mức thuế cụ thể, Chính phủ sẽ đưa ra những tiêu chí, nguyên tắc để quy định chặt chẽ, tránh kẽ hở, gây thất thu thuế. “Nghị định của Chính phủ sẽ quy định rõ điều này”, Thủ tướng nhấn mạnh.