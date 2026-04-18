Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Làm gì để không bị phạt?

Thu nhập nhỏ, tiền phạt lớn

Từ đầu tháng 3 tới nay, nhiều người nhận được biên bản xử phạt chậm nộp tờ khai của cơ quan thuế. Anh Đ.T (Đồng Nai) nhận được biên bản vi phạm hành chính do cơ quan thuế Hà Nội thông báo. “Biên bản cơ quan thuế gửi tới nêu rõ, tôi bị chậm nộp tờ khai quyết toán thuế 306 ngày và phải nộp thêm 150.000 đồng tiền thuế. Số tiền phạt thuế hơn 5 triệu đồng. Mới nhận được biên bản, tôi tưởng lừa đảo nhưng khi nhờ cơ quan kiểm tra thì mới biết mình bị phạt do chậm nộp tờ khai”, anh Đ.T nói.

Anh N.M.H (Hà Nội) vừa phải lên trụ sở cơ quan thuế để xử lý khoản nộp phạt tiền thuế hơn 5 triệu đồng cho khoản tiền phạt từ năm 2023. Anh H. kể, năm 2023 anh đã nộp đủ thuế nhưng vẫn còn thiếu khoản tiền thuế 15.000 đồng của khoản nhuận bút truyện ngắn thiếu nhi trị giá 300.000 đồng.

“Tôi thường ủy quyền cho cơ quan quyết toán thuế TNCN. Năm 2023, tổng thu nhập thứ 2 khoảng 3,8 triệu đồng và đã quyết toán nộp thêm. Tuy nhiên, có thể kế toán bên chi trả khoản nhuận bút quên không đóng thuế, trong khi tôi không biết thông tin để trao đổi. Sau vài năm, khoản thu nhập chỉ bằng một phần khoản tiền phạt”, anh H. kể. Sau khi nộp phạt, anh H mong cơ quan thuế có giải pháp ứng dụng công nghệ thông báo sớm cho người nộp thuế, tránh cảnh “cục tiền phạt” rơi vào đầu. Thời gian qua, nhiều người nhận thông báo phạt tương tự.

Chị N.T.G, nhân viên kế toán cho biết, đơn vị của chị có gần 20 trường hợp bị phạt vì chậm nộp tờ khai thuế. Theo đó, năm 2023, dù đã nộp tiền thuế TNCN nhưng nhiều người chưa nộp tờ khai quyết toán bởi đã nhờ cơ quan ủy quyền quyết toán. “Đa số khoản tiền này xuất phát giai đoạn trước khi truy cập ứng dụng eTax Mobile để truy cập thuế. Tôi mong cơ quan thuế có giải pháp hướng dẫn, nhằm tránh việc xử phạt nặng để người nộp thuế giảm gánh nặng tiền phạt do sơ ý”, chị đề xuất.

Đại diện Cục Thuế cho biết, cá nhân có từ 2 nguồn thu nhập trở lên phải tự quyết toán thuế hằng năm. Ngành thuế hỗ trợ người nộp thuế tra cứu khoản thuế thu nhập cá nhân trong các năm và thực hiện quyết toán thuế trên ứng dụng Etax.

Người dân làm thủ tục quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín cho biết, nộp thuế TNCN là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi người lao động có phát sinh thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít cá nhân rơi vào tình trạng nộp thiếu hoặc kê khai sai thuế, dẫn đến bị cơ quan thuế truy thu và xử phạt.

“Người nộp thuế nên truy cập ứng dụng Etax sau ngày 31/3 thì dữ liệu về thu nhập sẽ được cập nhật chính xác cao hơn do thời gian này các tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã tổng hợp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đối với các năm tính thuế trước nếu phát hiện có số thuế phải nộp mà chưa thực hiện quyết toán thuế hoặc đã thực hiện nhưng chưa chính xác thì người nộp thuế cũng cần sớm điều chỉnh và khắc phục hậu quả để giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý theo quy định. Đây cũng là 1 biện pháp hạn chế rủi ro, tránh trường hợp phải nộp phạt không đáng có”, ông Được khuyến nghị.

Thuế TNCN “thu nhanh, hoàn chậm”

Chỉ còn hơn nửa tháng, thời điểm quyết toán thuế TNCN năm 2025 kết thúc. Người làm công ăn lương “hối hả” lo quyết toán để tránh nguy cơ bị xử phạt. Tuy nhiên, quá trình quyết toán thuế vẫn còn gặp vướng mắc.

Chị L.T.T trú tại phường Tương Mai (Hà Nội) cho biết, chị gặp khó khi xác định nghĩa vụ thuế của mình. Quy định nêu rõ thu nhập dưới 120 triệu đồng/năm được miễn thuế, nhưng cơ quan thuế lại giải thích rằng, nếu tổng thu nhập chịu thuế áp theo biểu lũy tiến vượt mức 10% thì vẫn phải nộp thêm. “Điểm này rất không rõ ràng, người dân khó hiểu và dễ sai sót. Việc xử lý hồ sơ quyết toán, hoàn thuế mất nhiều thời gian. Lúc thu thuế hay phạt thì nhanh, nhưng đến khi hoàn thuế phải chờ đợi lâu”, chị T phản ánh.

Không chỉ gặp vướng mắc về chính sách, nhiều người còn gặp khó khăn khi sử dụng ứng dụng hỗ trợ quyết toán. Anh Lê Tiến Dũng, nhân viên khảo sát thị trường của doanh nghiệp tại Hà Nội cho biết, thông tin trên ứng dụng eTax Mobile không rõ ràng, khiến anh không biết mình phải nộp thêm hay được hoàn thuế.

Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2025 chậm nhất ngày 30/4/2026 (trùng lịch nghỉ lễ nên sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo). Tổ chức chi trả thu nhập (doanh nghiệp, đơn vị) quyết toán thay (ủy quyền) chậm nhất ngày 31/3/2026.

“Kế toán công ty thông báo, người lao động phải tự rà soát thu nhập của người phụ thuộc, xác minh có phát sinh thu nhập hay không, kể cả khoản thu nhập không chính thức. Nếu có sai sót, không chỉ cá nhân bị ảnh hưởng mà doanh nghiệp cũng có thể phải điều chỉnh lại toàn bộ hồ sơ quyết toán và chịu phạt”, anh Dũng nêu.

Chị Minh Nguyệt (Hà Nội) cho biết, hằng năm chị vẫn ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty. Tuy nhiên, năm 2025, chị Nguyệt chuyển công tác ở 2 đơn vị và đều nghỉ việc nên phải tự đi quyết toán thuế. Tại công ty cũ, chị Nguyệt có kê khai thông tin mẹ chồng là người phụ thuộc để hưởng mức giảm trừ gia cảnh. Tuy nhiên, kế toán công ty yêu cầu bổ sung xác nhận của UBND xã phường cư trú.

“Tôi liên hệ nơi cư trú để xin giấy xác nhận quan hệ mẹ chồng - con dâu để giảm trừ gia cảnh nhưng được trả lời không thuộc danh mục hồ sơ hành chính. Tôi rất mong, việc xác định quan hệ trong giảm trừ gia cảnh đơn giản, dựa trên giấy tờ sẵn có. Ví dụ, trường hợp của tôi, cung cấp giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi và giấy khai sinh của chồng tôi là đủ”, chị Nguyệt đề xuất.