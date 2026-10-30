Thủ đoạn rửa tiền 700 tỷ đồng từ lừa đảo nhận hoa hồng, thanh toán nhầm đơn COD

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú xã Hồng Sơn, TP. Hà Nội) về tội “Rửa tiền”.

Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP. Hà Nội) về cùng tội danh. Ba bị can này được xác định là đồng phạm với các đối tượng đã bị khởi tố hồi cuối tháng 7/2026.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái).

Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra bắt đầu từ đơn trình báo của bà N.T.N. (sinh năm 1976, trú xã Đại Lộc, TP. Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Sau khi tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.

Các đối tượng dụ dỗ bị hại đăng ký tài khoản trên những trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Ban đầu, chúng đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển những khoản tiền lớn hơn vào các tài khoản được chỉ định.

Một trường hợp khác là bà N.T.A. (sinh năm 1970, trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng), bị dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu, tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin bảo mật và bị chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng chia nhỏ dòng tiền, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Tiếp đó, tiền được sử dụng để mua USDT trên các sàn giao dịch Binance, OKX rồi chuyển vào những ví điện tử do các đối tượng liên quan quản lý.

Từ kết quả điều tra, tháng 7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố ba bị can gồm Chu Đức Anh (sinh năm 1985), Đặng Thị Hải (sinh năm 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2002), cùng trú tại Hà Nội, về tội “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên lạc qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Theo thông tin điều tra, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.