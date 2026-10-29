Tung gói đãi ngộ lương trăm triệu đồng, TP.HCM mở đường thuê CEO quản lý doanh nghiệp nhà nước

Sáng 29/10, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua các tờ trình của UBND TP về phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới. Tại kỳ họp, UBND TP.HCM đã trình HĐND hai tờ trình quan trọng về thu hút chuyên gia, nhân tài chất lượng cao.

Bơm mạnh đãi ngộ, trải thảm đỏ đón chuyên gia và nhân lực chất lượng cao

Tại Tờ trình số 1534/TTr-UBND, UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố ban hành Quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các chuyên gia, nhà khao học trải nghiệm tại phòng kiểm thử vi mạch của Trung tâm đào tạo thuộc Khu Công nghệ cao. Ảnh: HV

Thành phố tập trung nguồn lực ưu tiên cho các động lực tăng trưởng mới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, trung tâm tài chính quốc tế, logistics và hạ tầng đô thị.

Điểm đột phá lớn nhất nằm ở gói đãi ngộ tài chính có tính cạnh tranh rất cao so với thị trường.

Đối với chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng được thu hút theo hình thức hợp đồng, TP.HCM đề xuất mức hỗ trợ thu nhập ban đầu một lần lên tới 100 lần mức lương tối thiểu vùng I (khoảng 531 triệu đồng).

Thu nhập hằng tháng dao động từ 20 đến 50 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 106,2 đến 265,5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, nếu hoàn thành các công trình, sản phẩm được nghiệm thu, cá nhân xuất sắc có thể nhận mức tiền thưởng khuyến khích lên đến 1,593 tỉ đồng/công trình.

Ngoài tài chính, chính sách mới xây dựng gói đãi ngộ toàn diện như hỗ trợ tiền thuê nhà công vụ tối đa 21,24 triệu đồng/tháng, chăm sóc sức khỏe định kỳ và hỗ trợ tạo điều kiện học tập, việc làm cho người thân của chuyên gia.

Đối với khối công chức, viên chức, cán bộ có trình độ cao (giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên xuất sắc) hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc cũng sẽ nhận mức hỗ trợ thu nhập vượt trội từ 2 đến 5 lần lương tối thiểu vùng I (10,62-26,55 triệu đồng/tháng) gắn liền với kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hằng quý.

Thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu: Mở đường cho tư duy quản trị thị trường

Song hành với chính sách thu hút nhân tài, UBND TP.HCM trình Tờ trình số 1521/TTr-UBND quy định việc thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và người quản lý doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

TP.HCM sẽ thực hiện thuê CEO, tổng giám đốc, giám đốc điều hành từ khu vực tư nhân hoặc quốc tế về điều hành các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong ảnh là các đại biểu dự Chương trình đối thoại CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: HG

Đây được xem là bước đi cấp thiết nhằm giải quyết các "điểm nghẽn" thể chế cán bộ truyền thống vốn mang tính khép kín, phụ thuộc thâm niên và thiếu sức cạnh tranh.

Dự thảo Nghị quyết xác lập hành lang pháp lý rõ ràng về thẩm quyền, tiêu chuẩn, trình tự để thực hiện thuê CEO, tổng giám đốc, giám đốc điều hành từ khu vực tư nhân hoặc quốc tế về điều hành các ĐVSNCL tự chủ và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cơ chế mới cho phép áp dụng khung lương, tiền thưởng linh hoạt gắn trực tiếp với doanh thu, lợi nhuận hoặc kết quả đầu ra cụ thể, xóa bỏ sự rụt rè trong công tác quản lý tài sản công.

Đặc biệt, Nghị quyết mở rộng phạm vi áp dụng cho phép các tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các doanh nghiệp kinh tế Đảng được áp dụng quy định này để chủ động kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Quy trình tuyển chọn sẽ gắn chặt bổ nhiệm với cam kết chỉ số đo lường hiệu quả (KPI).

Nếu điều hành không đạt mục tiêu hoặc vi phạm, hợp đồng thuê sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.

Sự kết hợp giữa hai chính sách được kỳ vọng giúp TP.HCM chủ động sàng lọc cán bộ, kiến tạo bộ máy hành chính - kinh tế tinh gọn, hiện đại và đạt chuẩn mực quốc tế.