Thịt bò và cà phê tăng giá sốc: Điều gì đang xảy ra với kinh tế Mỹ?

Giá hàng tạp hóa tăng 0,5% trong tháng 8 và cao hơn 3,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, cà phê trở thành “nỗi đau” lớn khi tăng 3,6% chỉ trong một tháng và cao hơn tới 20,9% so với một năm trước. Thịt bò xay đắt hơn 12,8%, bít tết tăng 16,6%, trong khi thịt gà, cá và hải sản chỉ nhích nhẹ dưới 3%. Trứng – biểu tượng của lạm phát trong vài năm qua – tuy ổn định trong tháng 8 nhưng vẫn đắt hơn 10,9% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, chi phí ăn ngoài cũng tăng 0,3% so với tháng trước và 3,9% so với năm trước. Các chuyên gia lưu ý, một phần nguyên nhân là do hàng loạt thực phẩm nhập khẩu của Mỹ phải gánh thêm thuế quan.

Thịt bò tăng giá mạnh

Thuế quan khiến người tiêu dùng phải trả nhiều hơn

Chỉ số lạm phát lõi – không tính lương thực và năng lượng – tăng 3,1% so với cùng kỳ và 0,3% so với tháng trước. Đây là mức tăng nhanh nhất trong 6 tháng, cho thấy tác động rõ hơn từ các loại hàng hóa bị đánh thuế nhập khẩu.

Các nhóm hàng phụ thuộc nhập khẩu như ô tô, nội thất, quần áo và thực phẩm đóng hộp đều tăng giá. Theo các chuyên gia, sau giai đoạn chững lại, tháng 8 ghi nhận đà tăng mạnh hơn do doanh nghiệp bắt đầu chuyển gánh nặng chi phí thuế sang người tiêu dùng.

Chi phí nhà ở – vốn từng tăng vọt trong đại dịch – tiếp tục leo thang 0,4% trong tháng và cao hơn 3,6% so với năm ngoái. Dù vậy, thị trường bất động sản ở một số khu vực đang “hạ nhiệt”, giá nhà có xu hướng giảm, giúp người mua dễ thở hơn.

Giá xe cũ bất ngờ tăng 1% trong tháng và cao hơn 6% so với một năm trước, trong khi xe mới chỉ nhích nhẹ. Giá xăng cũng quay đầu tăng 1,9% so với tháng 7, dù vẫn thấp hơn 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Vé máy bay – vốn hạ giá đầu hè – lại bật tăng 5,9% trong tháng 8, sau khi đã tăng 4% trong tháng 7.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hành động thế nào?

Mục tiêu lạm phát 2% của Fed vẫn còn xa. Trong khi lạm phát tiếp tục nóng lên, thị trường lao động lại có dấu hiệu suy yếu, đặt Fed trước bài toán khó. Giới đầu tư dự đoán nhiều khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần tới.

Tuy nhiên, việc vừa phải kiềm chế giá cả, vừa phải hỗ trợ thị trường việc làm sẽ khiến chính sách tiền tệ của Mỹ trở nên phức tạp hơn trong thời gian tới.