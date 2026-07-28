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Giá vàng thế giới sáng 28/7 giữ vững mức 4.000 USD

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng thế giới sáng 28/7 giao dịch quanh mức 4.000 USD do áp lực từ tình hình eo biển Hormuz.

Hiện giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 4.075,60 USD/ounce, tăng nhẹ 0,59% so với mở cửa.

Lãi suất của Mỹ vẫn là rủi ro vĩ mô chính đối với vàng, khi quyết định của FOMC dự kiến được công bố ngày 29/7. Với việc giới phân tích nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, giá vàng đang bị kìm hãm bởi rủi ro chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ. Do không có lộ trình rõ ràng về chính sách tiền tệ, vàng đang mắc kẹt giữa rủi ro lạm phát do giá năng lượng và sự bất ổn từ các sự kiện bất ngờ.

Giá vàng thế giới sáng 28/7 giữ vững mức 4.000 USD. (Ảnh: AI).

Giá vàng thế giới sáng 28/7 giữ vững mức 4.000 USD. (Ảnh: AI).

Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố rủi ro vĩ mô trọng tâm đối với năng lượng và, do đó, cả vàng. Tuyến đường thủy này vận chuyển khoảng 15 triệu thùng dầu mỗi ngày từ vùng Vịnh Ba Tư trước chiến tranh Iran, và những gián đoạn giao thông gần đây đã buộc các nhà sản xuất vùng Vịnh phải dựa nhiều hơn vào các đường ống dẫn dầu thay thế, vốn không được xây dựng để thay thế hoàn toàn Hormuz. 

Việc tạm ngừng các cuộc tấn công của Mỹ và Iran hôm đầu tuần đã làm giảm áp lực ngay lập tức đối với dầu thô, với giá dầu Brent chốt ở mức 85,87 USD/thùng, giảm 6,3%, và dầu thô Mỹ chốt ở mức 82,61 USD/thùng, giảm 7,5%. Điều đó đã làm giảm bớt áp lực lạm phát do dầu mỏ gây ra và giúp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, nhưng kênh vận chuyển vẫn chưa bình thường hóa, khiến vàng chịu áp lực từ các tin tức tiêu cực trong khi rủi ro lãi suất  hạn chế hoạt động mua vàng.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô WTI của Nymex giảm và giao dịch quanh mức 82,61 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức gần 85,87 USD.

Chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ hoặc gần như không đổi. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh mức 4,6%.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá vượt qua vùng kháng cự 4,162.36 USD đến 4,214.34 USD, với mục tiêu duy trì đà tăng hướng đến đường trung bình động 50 ngày ở mức 4,221.46 USD và sau đó là 4,382.62 USD. 

Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 3,959.80 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 3,942.10 USD và sau đó là 3,886.46 USD.

Giá vàng hôm nay 28/7: Quay đầu giảm nhẹ
Giá vàng hôm nay 28/7: Quay đầu giảm nhẹ

Sáng 28/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.072 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Minh Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/07/2026 07:30 AM (GMT+7)
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