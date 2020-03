Thảm cảnh đại dịch và những điều chưa từng xuất hiện đối với nền kinh tế toàn cầu

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 05:00 AM (GMT+7)

"Thảm cảnh đen tối năm 2020" đã xóa sổ 24 nghìn tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu và ảnh hưởng gần như tất cả các tài sản tài chính khi các nền kinh tế suy yếu do virus corona.

Một tháng đầy biến động và những đợt bán tháo đã xóa sạch tới 24 nghìn tỷ đô la vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu, từ mức đỉnh của cổ phiếu đến mức thấp chưa từng có, các nhà phân tích của Bank of America nêu chi tiết trong một báo cáo ngày 19/3.

Tài sản rủi ro và trái phiếu đắt tiền đã liên tục được đổi thành tiền mặt khi lo ngại suy thoái kinh tế trong thời gian ngắn và các trường hợp dương tính với virus corona tiếp tục tăng vọt trên khắp thế giới.

Hoạt động "khó đoán" trên Phố Wall đã dẫn đến sự tháo chạy của một số dòng vốn kỷ lục trong tuần qua, nhóm nghiên cứu do Michael Hartnett, chiến lược gia đầu tư tại Bank of America Securities cho biết. Dưới đây là bảy kỷ lục chưa từng xảy ra được thiết lập trong tuần giao dịch với ngày kết thúc là thứ Sáu ngày 20/3, theo Bank of America.

Cổ phiếu

Kỷ lục 20,2 tỷ USD cổ phiếu đã bị bán ra vào ngày 13 tháng 3, số tiền giao dịch lớn nhất từ trước đến nay.

Hoạt động đổ xô vào các cổ phiếu công nghệ đã đẩy dòng vốn đầu tư hàng năm lên 59 tỷ đô la, một khoản tiền kỷ lục chưa từng xảy ra trong lĩnh vực này cho đến nay trong chu kỳ một năm giao dịch.

Trái phiếu

Số trái phiếu kỷ lục trị giá 55,3 tỷ USD được rút từ các quỹ trái phiếu trong tuần qua. Ngày 16/3 đã chứng kiến dòng tiền giao dịch hàng ngày lớn nhất trong lịch sử - 17,8 tỷ USD.

Chỉ còn 18,8 tỷ USD trái phiếu được duy trì tại các quỹ trái phiếu thị trường mới nổi trong suốt cả tuần. Ngoài ra, tuần qua cũng đánh dấu mức rút kỷ lục từ các quỹ trái phiếu đô thị trong thời gian một tuần giao dịch, với mức rút trị giá 11,1 tỷ USD.

Chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp

Ghi nhận mức kỷ lục 5,2 tỷ USD bị bán tháo trong tuần.

Chứng khoán chính phủ bảo vệ khỏi lạm phát (TIPS)

Ghi nhận mức kỷ lục 3,6 tỷ USD được rút từ các quỹ TIPS trong suốt cả tuần.

Trong tuần qua, vàng đã chứng kiến dòng tiền giao dịch lớn thứ năm liên tiếp, đạt 2,5 tỷ USD, trong khi giao dịch tiền mặt lớn thứ tư, ở mức 95,7 tỷ đô la, Bank of America cho biết thêm.

Các nhà phân tích cho biết việc phong tỏa toàn cầu "về di chuyển, con người, hàng hóa, dịch vụ" như hiện nay là chưa từng có trong lịch sử và sẽ làm chậm hoạt động kinh tế khi các nước ngăn chặn sự bùng phát của virus corona. Phản ứng chính sách của các chính phủ sẽ xác định liệu suy thoái sẽ kéo dài vào nửa cuối năm hay không, nhà kinh tế ngân hàng Michelle Meyer cho biết.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/tham-canh-dai-dich-va-nhung-dieu-chua-tung-xuat-hien-doi-voi-...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/tham-canh-dai-dich-va-nhung-dieu-chua-tung-xuat-hien-doi-voi-nen-kinh-te-toan-cau-1071472.html