Cuộc sống hiện tại của nam thanh niên sống nghèo khổ suốt 20 năm mới phát hiện bố là tỷ phú

Nam thanh niên sống nghèo khổ suốt 20 năm mới phát hiện bố là tỷ phú

Trương Tử Long không hề biết gia đình mình giàu có trong suốt 20 năm đầu của cuộc đời

Từ bé đến lớn, Trương Tử Long, chàng trai sinh năm 2000 ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc luôn tin rằng gia đình mình đang lâm vào cảnh nợ nần. Cha của Trương Tử Long thường xuyên nhấn mạnh rằng kinh tế gia đình eo hẹp, vì vậy gia đình anh phải sống trong một căn nhà nhỏ đơn sơ ở thị trấn Bình Giang, tỉnh Hồ Nam.

Cũng từ khi còn nhỏ, Trương Tử Long đã được gửi đi học xa nhà, sống tự lập với nguồn chu cấp eo hẹp. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh cố gắng tìm việc với mong muốn kiếm được mức lương trên 6.000 NDT/tháng (khoảng 20 triệu đồng) để "giúp gia đình trả nợ".

Nhưng do không tìm được việc phù hợp, cha Trương Tử Long mới đề nghị anh trở về làm việc cho công ty gia đình. Lúc này, sự thật động trời che giấu suốt 20 năm mới dần hé lộ.

Trương Tử Long kể lại khoảnh khắc choáng váng khi cha anh dẫn anh về nơi ở thực sự của gia đình là một căn biệt thự sang trọng. Từ một người từng nghĩ nhà mình nghèo, anh bất ngờ phát hiện trước mắt mình là một cơ ngơi xa hoa với đầy đủ tiện nghi đắt đỏ.

Một chậu cây cảnh trong sân có giá lên tới 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng), cây lớn nhất ở sân sau được định giá khoảng 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng), trong khi hòn non bộ phía sau nhà là công trình nhân tạo trị giá hơn 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng).

Thậm chí, ngay trước cửa nhà còn đỗ chiếc xe thể thao Porsche mà trước đây cha anh từng nói dối là "mua để giữ thể diện trong làm ăn, dù đang mắc nợ". Trương Tử Long thừa nhận lúc đó anh vừa sốc, vừa bối rối trước sự thật về gia thế của mình.

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Từ một chàng trai mang tư tưởng tự lực mưu sinh, anh phát hiện mình thực chất là người thừa kế của một đế chế thực phẩm hàng đầu Trung Quốc.

Trên thực tế, ông Trương Ngọc Đông, cha của Trương Tử Long là Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Công ty TNHH Thực phẩm Ma La Wang Zi (Hoàng Tử Cay). Ông sinh năm 1969 tại Bình Giang, tỉnh Hồ Nam và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành thực phẩm Trung Quốc.

Từ năm 2000, ông bắt đầu khởi nghiệp với Công ty Thực phẩm Ngọc Phong - tiền thân của Ma La Wang Zi và từng bước xây dựng thương hiệu, trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất "que cay" (món snack được ưa thích ở Trung Quốc), với mạng lưới phân phối rộng khắp Trung Quốc.

Ngành hàng này ở Trung Quốc có tổng giá trị sản xuất toàn quốc lên tới 50 tỷ NDT mỗi năm, trong đó riêng tỉnh Hồ Nam đã đóng góp hơn 20 tỷ NDT, phần lớn thuộc về Ma La Wang Zi.

Cuộc sống hiện tại của nam thanh niên có bố là tỷ phú

Anh cho biết phát hiện này khiến mình vui vẻ

Hiện nay, dù đã biết thân thế thật, Trương Tử Long vẫn không chọn "ngồi mát ăn bát vàng". Anh bắt đầu công việc tại công ty gia đình từ vị trí nhân viên sản xuất trong nhà máy, đồng thời tích cực tham gia hoạt động livestream bán hàng.

Anh chia sẻ rằng mình đang cố gắng học hỏi và hiểu rõ mọi khâu vận hành của công ty, với hy vọng có thể kế thừa và đưa thương hiệu Ma La Wang Zi phát triển hơn nữa, thậm chí hướng đến mục tiêu đưa công ty lên sàn chứng khoán trong tương lai.

Câu chuyện về "Hoàng tử Cay" nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng để lại những bình luận hài hước, bày tỏ sự ngưỡng mộ lẫn... ghen tị.

Có người viết: "Tôi muốn về nhà hỏi bố mẹ xem có phải họ cũng đang giấu tôi điều gì không?", hay "Giấc mơ tôi từng nghĩ chỉ là tưởng tượng, hóa ra lại có người được sống thật như vậy". Không ít người đúc kết: "Làm con nhà giàu đúng là một kỹ năng cần... đầu thai chuẩn".

Chia sẻ về lý do giữ kín thân phận thật của con trai, ông Trương cho biết ông không muốn con mình lớn lên trong sự ỷ lại và giàu sang mà không biết giá trị của lao động. Ông tin rằng việc để con trai trải nghiệm một cuộc sống bình thường, thậm chí khó khăn, sẽ giúp cậu học được sự độc lập, tính kiên trì và hiểu được giá trị của từng đồng tiền.

Trương Tử Long cho biết, ban đầu anh có phần sốc và không hiểu, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, anh cảm thấy biết ơn vì được trưởng thành trong một môi trường như vậy. Nhờ những trải nghiệm thật thà và không đặc quyền đó, anh hiểu rằng mọi thành công đều cần nỗ lực.