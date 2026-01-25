Tài xế tìm người rơi bao tiền 1 tỷ đồng để trả lại

Anh Nguyễn Văn Huấn, 46 tuổi, trú xã Tiên Lục, Bắc Ninh cho biết khoảng 12h55 ngày 23/1 đang đi từ Ninh Bình về Hà Nội. Qua trạm thu phí Liêm Tuyền (Hà Nam cũ) khoảng 50 mét, anh phát hiện một bao tải trắng nằm giữa đường nên đỗ xe vào làn khẩn cấp, quay lại nhặt.

Kiểm tra bao, anh Huấn phát hiện 20 cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng, đóng gói vuông vức, còn niêm phong, tổng trị giá ước chừng một tỷ đồng. Ngay lập tức, anh liên hệ đơn vị vận hành tuyến cao tốc, đề nghị kiểm tra camera để tìm phương tiện làm rơi.

Anh Nguyễn Văn Huấn nhặt bao tải trắng rơi trên cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội, đoạn qua trạm thu phí Liêm Tuyền, trưa 23/1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) xác nhận hệ thống giám sát ghi nhận bao tải trắng rơi từ một xe bán tải biển kiểm soát 29C-998.83 tại lối vào cao tốc đầu giờ chiều 23/1.

Cùng lúc đó, chị Dương Thúy Vân, trú Mê Linh, Hà Nội đăng tin lên các hội nhóm giao thông trên mạng xã hội tìm bao tiền vừa rút từ ngân hàng, bị rơi khỏi thùng xe bán tải khi đang lưu thông qua khu vực này.

Bao tải tiền được anh Huấn nhặt được trên cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi đối chiếu thông tin biển số xe và thời gian trùng khớp, anh Huấn chủ động liên lạc với chị Vân và hẹn gặp tại quê nhà mình. 17h ngày 23/1, trước sự chứng kiến của trưởng thôn và lực lượng chức năng xã Tiên Lục, toàn bộ số tiền đã được bàn giao cho chủ nhân.

"Tôi chỉ nghĩ đơn giản tài sản của người ta vất vả làm ra, mình nhặt được thì phải trả lại chứ không thể giữ làm của riêng", anh Huấn nói. Cảm kích trước hành động này, chị Vân đã gửi quà và 5 triệu đồng để cảm ơn gia đình anh.

Anh Nguyễn Văn Huấn (đứng giữa) trao lại một tỷ tiền mặt cho vợ chồng chị Vân (trái) tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, chiều 23/1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thượng tá Quách Văn Hưng, Trưởng Công an xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho biết lực lượng an ninh cơ sở đã trực tiếp xác minh vụ việc. Địa điểm trao trả tiền cho chị Vân không tại trụ sở của công an xã nhưng có sự chứng kiến và làm chứng của trưởng thôn cùng hàng xóm nơi anh Huấn cư trú.