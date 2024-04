Tiền ùn ùn đổ vào, tài sản cử nhân 66 tuổi vượt mức 1.770 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 5/4, kết phiên chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 13,14 điểm, để đóng cửa ở mức 1.255,11 điểm, cùng thanh khoản đạt 25.193 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với phiên liền trước. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index ghi nhận giảm 2,76 điểm để đóng cửa ở mức 239,68 điểm. Chỉ số Upcom-Index giảm 0,36 điểm, để đóng cửa ở mức 90,65 điểm.

Xét cho cả tuần, VN-Index tổng cộng giảm 28,98 điểm (-2,26%), HNX-Index giảm 2,9 điểm (-1,9%). Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch từ 1-5/4 khá tiêu cực khi đà giảm xuất hiện trở lại và được hình thành bởi các phiên giảm mạnh liên tiếp trong tuần.

Trái ngược với đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch 5/4, mã cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va do đại gia Bùi Thành Nhơn giữ vị trí Chủ tịch có phiên giao dịch tích cực với mức tăng 800đ/cổ phiếu, tương đương tăng 4,57% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 18.300đ/cổ phiếu. Thậm chí, trong phiên NVL có thời điểm giao dịch với mức tăng kịch trần 18.700đ/cổ phiếu. Không chỉ tăng mạnh về giá, thanh khoản của NVL cũng tăng vọt khi dòng tiền ùn ùn đổ vào với gần 108 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay, tăng hơn 2 lần so với phiên liền trước cùng tổng giá trị giao dịch đạt gần 1.955 tỷ đồng.

NVL của tỷ phú Bùi Thành Nhơn hút tiền lớn trong phiên giao dịch ngày 5/4

Đà tăng mạnh của NVL không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng trong phiên giao dịch ngày 5/4 giúp khối tài sản của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn tăng thêm hơn 77 tỷ đồng khi cử nhân 66 tuổi đang trực tiếp nắm giữ gần 96,8 triệu cổ phiếu NVL. Tính theo giá thị trường, khối tài sản ông Nhơn trực tiếp nắm giữ trên sàn chứng khoán có giá trị hơn 1.770 tỷ đồng.

Cổ phiếu NVL tăng mạnh sau loạt thông tin tích cực. Cụ thể, mã cổ phiếu này đã được cấp lại margin từ các công ty chứng khoán sau khi công ty công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 với số lãi sau thuế đạt 486 tỷ đồng. Trong năm 2024, doanh nghiệp của đại gia Bùi Thành Nhơn đặt mục tiêu mang về 32.587 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD) doanh thu; 1.079 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 585% và 122% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp chưa có kế hoạch chia cổ tức năm 2024 giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 còn lại 13.494 tỷ đồng.

Về hoạt động trái phiếu, Novaland cũng đã có thông báo về kết quả việc triển khai thỏa thuận dàn xếp để tái cấu trúc khoản nợ Trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD thành cổ phần phổ thông của Novaland. Theo kết quả bỏ phiếu, phương án chuyển đổi của Novaland đã nhận được sự đồng ý của toàn bộ 25 trái chủ tham gia bỏ phiếu đợt này đại diện cho số dư nợ 284 triệu USD.

Sau phiên giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng những phiên giao dịch tiếp theo chuyên gia của công ty chứng khoán Vietcap dự báo VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm để kiểm định hỗ trợ quanh 1.235 điểm. Đây là điểm hội tụ giữa vùng đáy của tháng 3 và đường hỗ trợ MA50 của xu hướng trung hạn. Do đó, nhiều khả năng lực mua giá thấp sẽ được thúc đẩy nếu VN-Index giảm xuống khu vực này, qua đó tạo sự giằng co cũng như khả năng hồi phục kỹ thuật cho chỉ số. Ngưỡng kháng cự hiện tại của VN-Index là đường MA20 tại 1.265 điểm.

Chuyên gia của công ty chứng khoán SSI đánh giá, các chỉ báo kỹ thuật RSI và ADX thể hiện tín hiệu tiêu cực, cho thấy xu hướng giảm trên VN-Index duy trì và chỉ số có thể tiếp tục lùi về vùng 1.240 - 1.242 trong ngắn hạn.

Chuyên gia công ty chứng khoán SHS nhận định thị trường điều chỉnh nhưng vẫn trong quá trình tích lũy nếu VN-Index không đánh mất vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm, việc thị trường rung lắc trước cản mạnh 1.300 điểm là vận động bình thường và chúng tôi cũng đã dự báo. VN-Index có thể còn vận động rung lắc rũ bỏ và tích lũy thêm với ngưỡng 1.250 sẽ là ngưỡng hỗ trợ, trong trường hợp VN-Index thủng ngưỡng hỗ trợ 1.250 thì VN-Index sẽ quay đầu bước vào nhịp giảm ngắn hạn trong kệnh swing rộng.

Xét dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường đang rung lắc trước ngưỡng cản mạnh 1.300 điểm và nếu giữ được ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm thì vận động của thị trường vẫn ở trạng thái tích lũy và khả năng tăng điểm để vượt kháng cự sau đó sẽ càng tin cậy hơn. Trong trường hợp tiêu cực nếu VN-Index đánh mất vùng quanh 1.250 điểm thì VN-Index sẽ bước vào nhịp giảm ngắn hạn.

Về góc nhìn trung hạn VN-Index đang có đà tăng mạnh nhưng chưa thực sự xác nhận Uptrend trừ khi VN-Index vượt cản 1.300 điểm, hiện tại VN-Index đang hình thành nền tích lũy trước ngưỡng cản mạnh 1.300 và sẵn sàng để vượt cản tuy nhiên có thể thị trường cần thêm thời gian tích lũy bởi ngưỡng 1.300 điểm là khu vực cản mạnh, khoảng nền tích lũy càng kéo dài thì quá trình vượt cản sẽ càng tin cậy. Chúng tôi cho rằng khu vực tích lũy cho nỗ lực vượt cản sẽ là vùng 1.250 điểm - 1.300 điểm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]