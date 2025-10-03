Tài sản của ông Trump có bến đỗ mới sau nhiều năm bị các ngân hàng lớn xa lánh

Ông Trump đưa tiền của mình vào Citigroup

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Eric Trump – con trai của ông Donald Trump – đã trở thành khách hàng của Citigroup và thiết lập một quỹ tín thác (trust) tại đây để quản lý một phần tài sản của cha mình. Đây là lần đầu tiên thông tin về quỹ tín thác này được tiết lộ, dù giá trị cụ thể vẫn chưa được công bố.

Mối quan hệ giữa ông Trump và Citigroup bắt đầu sau khi Tổng giám đốc Citigroup, Jane Fraser, gửi lời chúc mừng chiến thắng bầu cử của ông Trump hồi tháng 11. Trong nội bộ ngân hàng, việc tiếp nhận tài sản của ông Trump là chủ đề nhạy cảm. Ban lãnh đạo đã phải giới hạn số người được tiếp cận thông tin, chỉ bao gồm một số nhân vật chủ chốt như Andy Sieg – người phụ trách mảng quản lý tài sản và Kent Lucken – banker trực tiếp làm việc với Eric Trump.

Động thái này diễn ra sau nhiều năm ông Trump công khai chỉ trích JPMorgan Chase và Bank of America vì từ chối hợp tác với ông. Năm ngoái, ông Trump từng nói trên CNBC rằng ông “phải gửi tiền khắp nơi ở các ngân hàng nhỏ” sau khi bị nhiều định chế lớn từ chối. Citigroup từ chối bình luận, trong khi Tổ chức Trump cũng không phản hồi yêu cầu báo chí.

Vì sao ông Trump từng bị các ngân hàng lớn quay lưng?

Các ngân hàng lớn bắt đầu xa lánh ông Trump từ nhiều năm trước, do những khoản vay liên quan đến các thương vụ kinh doanh thất bại không được hoàn trả đầy đủ. Sau vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021, một số ngân hàng từng gắn bó lâu năm với ông Trump cũng cắt đứt quan hệ.

Gia đình Trump sau đó phải chuyển một phần hoạt động tài chính sang Axos Financial Inc., một ngân hàng nhỏ chuyên cho vay “trường hợp đặc biệt” – tức những khách hàng mà các đối thủ khác thường dè dặt.

Cùng thời gian, ông Trump cũng đối mặt với vụ kiện dân sự gian lận tài chính do Tổng chưởng lý bang New York khởi xướng, cáo buộc gia đình ông cung cấp thông tin sai lệch cho Deutsche Bank khi vay vốn. Tuy nhiên, một tòa phúc thẩm đã bác bỏ án phạt tài chính và ông Trump tuyên bố “chiến thắng hoàn toàn” trong vụ này.

Điều gì khiến Citigroup thay đổi lập trường?

Theo các nguồn tin, năm nay, một số ngân hàng bắt đầu tỏ ra cởi mở hơn trong việc thiết lập quan hệ với gia đình Trump, khi công ty của ông kiện Capital One vì “chấm dứt quan hệ chỉ vì yếu tố chính trị”.

Đối với Citigroup, quyết định tiếp nhận tài sản của ông Trump cũng gắn với chiến lược mở rộng mảng quản lý tài sản của CEO Jane Fraser. Đây là một trong những trụ cột trong kế hoạch nhiều năm nhằm tái cấu trúc ngân hàng. Song song, Citigroup đang chịu áp lực từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Cơ quan Quản lý Tiền tệ (OCC) yêu cầu cải thiện hệ thống quản trị dữ liệu và rủi ro. Năm 2024, Citigroup bị phạt gần 136 triệu USD vì tiến độ cải cách chậm.

Dù vậy, năm nay cổ phiếu Citigroup đã tăng 40% - mạnh nhất trong nhóm các ngân hàng lớn của Mỹ. Trong chuyến công du ngoại giao của ông Trump tại Anh tháng 9, Fraser cũng nằm trong danh sách khách mời dự quốc yến tại Lâu đài Windsor cùng Vua Charles III - một dấu hiệu cho thấy quan hệ hai bên ngày càng khăng khít.

Tài sản gia tăng chóng mặt của ông Trump đóng vai trò ra sao?

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông Trump đã tăng hơn gấp đôi lên 7,7 tỷ USD kể từ khi ông phát động chiến dịch tranh cử năm 2024. Một phần đến từ các hoạt động đầu tư mới trong lĩnh vực tiền điện tử, liên doanh bất động sản và truyền thông.

Gia đình Trump cho biết việc bị “de-banked” (bị ngân hàng từ chối phục vụ) chính là động lực để họ bước chân vào lĩnh vực tiền số. Trong khi đó, các ngân hàng như Citigroup nhìn thấy tiềm năng doanh thu khổng lồ từ việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, cho vay thế chấp cổ phần hoặc thực hiện giao dịch khối lượng lớn cho những khách hàng có khối tài sản lớn như ông Trump.

Đáng chú ý, các tiền thân của Citigroup từng thiệt hại trong những thương vụ với ông Trump từ nhiều thập kỷ trước, bao gồm cả khoản vay cho bất động sản và hãng hàng không Trump Shuttle ngắn ngủi. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi và tài sản khổng lồ hiện nay khiến ông trở thành khách hàng mà nhiều ngân hàng khó có thể phớt lờ.