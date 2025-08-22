Tài phiệt Ấn Độ lao đao vì “bão thuế” của ông Trump

Theo Bloomberg Billionaires Index, khối tài sản của các tỷ phú Ấn Độ đã giảm 30,5 tỷ USD (tương đương 2,63 lakh crore rupee) trong năm nay. Nguyên nhân chính là đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán, sau khi nhà đầu tư ngoại ồ ạt rút vốn và căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang.

Trong đó, Mukesh Ambani – người giàu nhất châu Á – đã mất 3,42 tỷ USD, còn 87,2 tỷ USD, tụt xuống vị trí thứ 17 thế giới. Dù Reliance Industries vẫn ổn định, cổ phiếu Jio Financial Services giảm tới 24%.

Gautam Adani, tỷ phú giàu thứ hai Ấn Độ, cũng mất 6,05 tỷ USD. Cổ phiếu Adani Enterprises giảm 9% trong năm nay do lo ngại về nợ vay và biến động thị trường.

Nặng nề nhất là Shiv Nadar – nhà sáng lập HCL. Ông mất tới 10,5 tỷ USD, trở thành tỷ phú Ấn Độ chịu thiệt hại lớn nhất trong năm 2025. Ngoài ra, Savitri Jindal (Jindal Group) bốc hơi 2,4 tỷ USD, còn tỷ phú dược phẩm Dilip Shanghvi (Sun Pharma) mất 3,34 tỷ USD khi cổ phiếu Sun Pharma giảm gần 11%.

Loạt tỷ phú Ấn Độ mất tiền vì bão thuế của ông Trump

Các mức thuế mới do Tổng thống Donald Trump áp đặt đã làm trầm trọng thêm tình hình, gây áp lực lớn lên chứng khoán Ấn Độ. Chỉ số Sensex và Nifty đều giảm khoảng 4,5% từ đầu năm, trong khi nhóm midcap và smallcap lao dốc lần lượt 14% và 17%.

Làn sóng bán tháo này còn bị thổi bùng bởi dòng vốn rút mạnh của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, vốn lo ngại định giá cao và nguy cơ suy thoái toàn cầu. Giới phân tích cho rằng, “cú sốc thuế” từ Mỹ đã trở thành giọt nước tràn ly với thị trường vốn Ấn Độ.