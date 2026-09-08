Tài khoản ngân hàng có thể bị trừ từ 16.500 đồng/tháng: Những ai bị trừ?

Thông tin một số tài khoản ngân hàng sẽ bị trừ từ 16.500 đồng/tháng đã được đăng trên một số trang mạng. Ngay cả trên đường phố, nhiều người cũng hỏi nhau rằng liệu tài khoản của mình có bị trừ tiền không.

Thực tế, không phải cứ có tài khoản ngân hàng là sẽ phải trả khoản tiền này.

16.500 đồng/tháng là phí gì?

Mức phí đang được nhiều trang mạng nhắc tới là phí dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản qua tin nhắn SMS.

Loại phí này đã được một số ngân hàng áp dụng với mức phí khác nhau, và mới đây thì có một vài ngân hàng điều chỉnh mức phí (đối với những khách hàng có sử dụng dịch vụ này).

Cụ thể, từ đầu tháng 9, VietinBank điều chỉnh phí dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán qua SMS. Khách hàng phát sinh từ 14 tin nhắn/tháng trở xuống thì phải trả mức phí 16.500 đồng/tháng, đã bao gồm VAT. Từ 15 tin nhắn trở lên, phí là 880 đồng/SMS (đã bao gồm VAT) theo số tin thực tế phát sinh trong kỳ.

Mức phí mới sẽ được áp dụng trong đợt thu phí đầu tháng 10 tới, theo Thanh Niên.

Người sử dụng có đăng ký dịch vụ nhận thông báo biến động số dư tài khoản qua tin nhắn SMS mới bị trừ phí này. Ảnh minh họa: VNPAY/ TPO.

Vietbank cũng có chính sách thu phí mới: Khách hàng nhận 0 - 20 SMS phải trả 15.000 đồng/tháng/tài khoản/thuê bao, chưa có VAT, tức 16.500 đồng đã bao gồm VAT. Nếu trên 20 tin nhắn, phí là 15.000 đồng cộng với 800 đồng cho mỗi tin vượt ngưỡng, tối đa 200.000 đồng/tháng, chưa VAT.

Không dùng dịch vụ thông báo biến động số dư qua SMS có phải trả khoản phí trên?

Con số 16.500 đồng không phải một khoản phí mới áp dụng cho tất cả tài khoản ngân hàng và bất kỳ ai có tài khoản cũng phải trả. Mà chỉ những người có sử dụng dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS mới phải trả mà thôi.

Điều người dùng cần kiểm tra là mình có đang đăng ký nhận thông báo biến động số dư tài khoản qua tin nhắn SMS hay không.

Nếu không muốn sử dụng dịch vụ nhận thông báo qua tin nhắn có tính phí, khách hàng có thể lựa chọn đăng ký nhận thông báo ngay trên ứng dụng ngân hàng điện tử để tiết kiệm chi phí.