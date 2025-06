Tác giả Harry Potter tái xuất câu lạc bộ tỷ phú USD

J.K. Rowling, tác giả Harry Potter, đã vươn lên từ một bà mẹ đơn thân sống nhờ trợ cấp để trở thành tỷ phú với tài sản 1,2 tỷ USD, theo Forbes. Tuy nhiên, các hoạt động từ thiện quy mô lớn từng khiến bà rời danh sách tỷ phú.

Nhờ các sách, phim, vở kịch và công viên chủ đề mới, cùng series HBO Max sắp ra mắt, bà đã trở lại “câu lạc bộ ba dấu phẩy” dù vấp phải tranh cãi trên mạng xã hội.

J.K. Rowling, tác giả Harry Potter

Đế chế kinh doanh bất chấp tranh cãi

Kể từ năm 2020, Rowling vướng vào lùm xùm khi công khai quan điểm về quyền chuyển giới trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Với hơn 14 triệu người theo dõi, bà thường xuyên tranh luận gay gắt, ủng hộ quan điểm giới tính sinh học, thậm chí làm rạn nứt mối quan hệ với các diễn viên Harry Potter như Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint.

Dù đối mặt với làn sóng chỉ trích và kêu gọi tẩy chay, Rowling không chùn bước, thậm chí còn ăn mừng thành công cá nhân. Tháng 4/2025, bà đăng ảnh cầm cocktail và xì gà trên siêu du thuyền trị giá 150 triệu USD, trích dẫn The A-Team sau phán quyết của Tòa án Tối cao Anh về định nghĩa pháp lý của phụ nữ.

Bỏ qua tranh cãi, đế chế kinh doanh của Rowling lớn mạnh hơn bao giờ hết. Forbes ước tính bà kiếm hơn 80 triệu USD mỗi năm từ doanh thu sách, phim, chương trình truyền hình, công viên chủ đề, trò chơi điện tử, sân khấu và hàng hóa Potterverse. Dù chịu thuế thu nhập cao 45% tại Anh và chi lớn cho từ thiện, bà vẫn trở lại hàng ngũ tỷ phú.

Từ trợ cấp đến thương hiệu tỷ USD

Năm 1997, khi Harry Potter và Hòn đá Phù thủy ra mắt, J.K. Rowling vẫn là một bà mẹ đơn thân sống trong cảnh túng thiếu tại Anh, như bà từng chia sẻ với The London Times: “Nghèo nhất có thể mà không phải vô gia cư.”

Chỉ bốn năm sau, đến khi bộ phim Harry Potter đầu tiên ra rạp năm 2001, bà đã bán hơn 100 triệu cuốn sách, trở thành triệu phú nổi tiếng. Đến năm 2003, series Harry Potter đạt con số 250 triệu bản, đặt nền móng cho khối tài sản ban đầu của Rowling.

Loạt phim Harry Potter sau đó thu về gần 7,7 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu tính đến phần cuối năm 2011, trở thành thương hiệu phim có doanh thu cao nhất thời bấy giờ. Hợp đồng của Rowling với Warner Bros. được đàm phán kỹ lưỡng, đảm bảo bà nhận lợi nhuận từ phim, giữ vai trò nhà sản xuất điều hành ở hai phần cuối và quyền kiểm soát các phần tiếp nối không do bà viết. Điều này giúp bà bảo vệ chặt chẽ các nhân vật biểu tượng của mình.

Thương hiệu Harry Potter: Sức hút trường tồn

Harry Potter không chỉ là sách mà là một hiện tượng văn hóa. Theo Habo Studio, thương hiệu này đứng thứ sáu trong các thương hiệu giải trí mạnh nhất tại Mỹ và dẫn đầu với thế hệ millennial.

Series sách đã bán hơn 600 triệu bản toàn cầu, liên tục nằm trong danh sách Best Seller của New York Times suốt 843 tuần. Vở kịch Harry Potter and the Cursed Child bán hơn 11 triệu vé, thu về 1 tỷ USD kể từ năm 2016. Bản kịch bản bìa cứng của vở kịch bán 4 triệu bản trong năm đầu, còn sách tranh Christmas at Hogwarts dẫn đầu sách mùa lễ 2024.

Rowling cũng mở rộng thương hiệu qua các lĩnh vực khác. Trò chơi Hogwarts Legacy năm 2023 bán 24 triệu bản, thu 1 tỷ USD, trở thành game bán chạy nhất năm. Công viên chủ đề Thế giới Phù thủy tại Universal tăng 36% lượng khách và 40% doanh thu khi mở cửa năm 2010, được Comcast gọi là “bước ngoặt.”

Các công viên tại Orlando, Hollywood, Tokyo và Bắc Kinh đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Tour hậu trường Harry Potter tại Warner Bros. gần London thu 300 triệu USD doanh thu và 120 triệu USD lợi nhuận năm 2023.