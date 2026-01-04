Sự thật về tiếp thị liên kết "không cần vốn vẫn có thu nhập" và xu hướng kiếm tiền online bùng nổ tại Việt Nam

Vì sao tiếp thị liên kết trở thành xu hướng?

Trong vài năm gần đây, cụm từ “kiếm tiền online” xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt trong giới trẻ. Trong số đó, tiếp thị liên kết (affiliate marketing) nổi lên như một xu hướng "hot", khi mang lại cơ hội tạo thu nhập mà không cần vốn lớn hay kho bãi sản phẩm.

Theo các nền tảng thương mại điện tử, số lượng tài khoản tham gia affiliate tại Việt Nam tăng nhanh vài năm gần đây. Điều này cho thấy, mô hình “trả tiền theo hiệu quả” phù hợp với thói quen mua sắm online và sự bùng nổ của nội dung số trên mạng xã hội.

Tiếp thị liên kết: Xu hướng kiếm tiền online.

Tiếp thị liên kết được hiểu đơn giản là hình thức hợp tác giữa người bán (doanh nghiệp) và người giới thiệu (publisher). Người giới thiệu quảng bá sản phẩm thông qua: Bài viết, video mạng xã hội, blog website hay link chia sẻ. Khi người dùng nhấp vào liên kết và mua hàng hoặc thực hiện hành động theo yêu cầu, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng.

Sở dĩ "tiếp thị liên kết" trở thành xu hướng bởi người tham gia không phải nhập hàng, đồng nghĩa với việc không lo tồn kho, không rủi ro hỏng hóc. Thời gian làm việc cũng rất linh hoạt khi chỉ cần điện thoại hoặc máy tính là có thể làm ở bất kỳ đâu. Đặc biệt, hiện nay, các sàn thương mại điện tử, ứng dụng học tập, du lịch, tài chính… đều có chương trình affiliate.

Nhờ nền tảng video ngắn, affiliate có thêm “đất diễn”. Trên TikTok, Facebook Reels hay YouTube Shorts, nhiều bạn trẻ làm các video ngắn giới thiệu mẹo sử dụng sản phẩm, so sánh giá, hoặc chia sẻ trải nghiệm thật.

Nguyễn Thanh Linh - sinh viên năm thứ 2 tại Hà Nội, cho biết thu nhập từ affiliate giúp cô trang trải học phí. Theo chia sẻ, Linh chọn review sách và đồ dùng học tập vì phù hợp với lứa tuổi và cũng theo đam mê chứ không chạy theo những sản phẩm hot. Việc giới thiệu sản phẩm trở nên tự nhiên và có sự đầu tư, trau chuốt cho video nên xây được cộng đồng vừa đủ tạo thu nhập ổn định.

Tiếp thị liên kết không chỉ là "màu hồng"

Nhiều người tham gia cho rằng affiliate hấp dẫn vì rủi ro thấp. Tuy nhiên, đằng sau những clip “khoe thu nhập” là cả quá trình xây dựng nội dung bền bỉ.

“Hồi đầu tôi nghĩ chỉ cần chia link là có tiền. Nhưng thực tế phải viết bài review trung thực, chụp ảnh, làm video, trả lời câu hỏi. Sau ba tháng kiên trì, đơn hàng mới tăng đều", chị Huế, một nhân viên văn phòng ở Hà Nội cho biết.

Không có người theo dõi, không có niềm tin thì dù link đẹp hay hoa hồng cao cũng không mang lại kết quả. Việc tạo nội dung đều đặn, đúng nhu cầu người xem và giữ tương tác lâu dài đòi hỏi thời gian, kỹ năng và sự kiên trì. Nhiều người mới thường nản vì làm vài tuần mà chưa thấy đơn.

Cũng theo chị Huế, điểm khó nhất không phải là kỹ thuật, mà là xây dựng niềm tin với người xem. Bởi nếu nói quá lợi ích, khách mua một lần rồi thôi. Còn nói đúng, họ quay lại và còn giới thiệu thêm bạn bè.

Thực tế, thu nhập của công việc tiếp thị liên kết không hẳn ổn định. Hoa hồng phụ thuộc vào mùa mua sắm, thuật toán mạng xã hội, chính sách sàn… Có tháng doanh thu tốt nhưng cũng có tháng giảm mạnh. Một số chương trình thay đổi mức hoa hồng đột ngột hoặc siết điều kiện thanh toán, khiến người làm affiliate khó chủ động kế hoạch.

Tính chất của affiliate là không cần vốn nên sự cạnh tranh rất lớn. Cùng một sản phẩm, có hàng trăm người review. Để nổi bật, nội dung phải khác biệt, có trải nghiệm thật, chứ không thể “copy rồi dán”. Điều này khiến affiliate không còn là công việc đơn giản mà trở thành một nghề sáng tạo nội dung đúng nghĩa.

Các chuyên gia marketing nhận định, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh affiliate vì chi phí gắn với hiệu quả. Dù vậy quy định về quảng cáo minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng sẽ được siết chặt hơn, yêu cầu người tham gia chịu trách nhiệm với nội dung của mình.

Tất nhiên với những người trẻ, tiếp thị liên kết có thể là nguồn thu nhập đáng kể, thậm chí thành nghề lâu dài nếu được làm đúng cách như chọn sản phẩm uy tín, đầu tư nội dung, tôn trọng người tiêu dùng và kiên trì xây dựng thương hiệu cá nhân.