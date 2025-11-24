So kè khối tài sản khổng lồ của những tỷ phú giàu nhất thế giới

Elon Musk tiếp tục giữ vững ngôi vị người giàu nhất thế giới

Elon Musk tiếp tục dẫn đầu danh sách tỷ phú – CEO giàu nhất hành tinh với khối tài sản 493,2 tỷ USD. Ông hiện đứng đầu Tesla và SpaceX, hai tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn tới thị trường xe điện và công nghệ hàng không – vũ trụ.

Lý do tài sản Musk tăng mạnh nằm ở việc cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 11% từ đầu năm 2025, nhờ nhu cầu xe điện tiếp tục đi lên, với hơn 1,2 triệu xe được giao trong 9 tháng đầu năm. Musk sở hữu 19,8% cổ phần Tesla tính đến tháng 9/2025.

Không chỉ Tesla, SpaceX cũng là “cỗ máy tạo tài sản” khi được định giá khoảng 400 tỷ USD trong thương vụ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tháng 8/2025. Musk sở hữu tới 42% SpaceX. Ngoài ra, việc sáp nhập X (Twitter) với xAI vào tháng 3/2025, định giá công ty mới khoảng 113 tỷ USD, tiếp tục củng cố khối tài sản khổng lồ của ông.

Mark Zuckerberg đã đưa Meta trở lại mạnh mẽ

Mark Zuckerberg – CEO Meta – đang chứng kiến một trong những cú “lội ngược dòng” ấn tượng nhất trong ngành công nghệ. Tài sản của ông đạt 251,4 tỷ USD, xếp thứ hai trong danh sách.

Sau giai đoạn suy giảm hậu 2022, Meta đã bứt phá và đạt vốn hóa hơn 1.800 tỷ USD (tính đến 23/10/2025). Hệ sinh thái Family of Apps (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) đạt 3,48 tỷ người dùng hằng ngày, tăng 6% so với cùng kỳ.

Zuckerberg sở hữu khoảng 14% cổ phần Meta và tiếp tục là người chèo lái chính, kể từ khi đưa Facebook IPO năm 2012 và đổi tên thành Meta vào năm 2021.

Bernard Arnault tiếp tục là tỷ phú giàu nhất châu Âu

Bernard Arnault – Chủ tịch kiêm CEO LVMH – sở hữu 188,3 tỷ USD, là người giàu nhất châu Âu. Gia đình Arnault hiện nắm 49% đế chế xa xỉ phẩm LVMH với hơn 75 thương hiệu, từ Louis Vuitton, Dior đến Sephora.

Dù cổ phiếu LVMH giảm nhẹ 2% từ đầu 2025, tập đoàn vẫn đạt vốn hóa khoảng 360 tỷ USD và ghi nhận doanh thu 67,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm. Thương vụ mua lại Tiffany & Co. trị giá 15,8 tỷ USD năm 2021 vẫn là thương vụ đắt giá nhất lịch sử ngành xa xỉ.

Điều đáng chú ý là cả 5 người con của Arnault đều giữ vai trò trong tập đoàn, cho thấy chiến lược kế thừa rõ ràng.

Jensen Huang đã khiến NVIDIA trở thành tập đoàn giá trị nhất thế giới

Jensen Huang – nhà sáng lập kiêm CEO NVIDIA – sở hữu 158,2 tỷ USD. Xuất thân Đài Loan nhưng mang quốc tịch Mỹ, ông là người xây dựng NVIDIA từ một công ty chip đồ họa thành tập đoàn AI quyền lực nhất thế giới.

Tính đến 23/10/2025, NVIDIA có giá trị tới 4.400 tỷ USD, đứng đầu toàn thị trường. Huang sở hữu hơn 3,7% cổ phần và đã lãnh đạo công ty từ năm 1993 tới nay, đưa công ty IPO năm 1999.

Doanh thu trong 6 tháng kết thúc tháng 7/2025 đạt hơn 90,8 tỷ USD, nhờ nhu cầu chip AI bùng nổ. Gần đây nhất, NVIDIA hợp tác với OpenAI để xây dựng ít nhất 10 GW trung tâm dữ liệu AI, với tổng đầu tư có thể lên tới 100 tỷ USD.

Warren Buffett vẫn giữ vị trí trong top 5 dù Berkshire Hathaway sụt giảm lợi nhuận

Warren Buffett – “Nhà hiền triết xứ Omaha” – hiện sở hữu 146,5 tỷ USD. Dù Berkshire Hathaway ghi nhận doanh thu nửa đầu 2025 giảm 0,7% và lợi nhuận giảm mạnh 60%, Buffett vẫn tiếp tục nằm trong nhóm tỷ phú giàu nhất.

Berkshire sở hữu hàng chục công ty, từ bảo hiểm Geico, nhà sản xuất pin Duracell đến chuỗi đồ ăn nhanh Dairy Queen. Buffett dự kiến nghỉ hưu cuối 2025 nhưng vẫn giữ vai trò Chủ tịch, còn CEO mới là Greg Abel từ ngày 1/1/2026.

Dù kết quả kinh doanh giảm, quy mô và mức độ đa dạng của Berkshire giúp Buffett tiếp tục duy trì vị thế tài chính vượt trội.