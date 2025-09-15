Tiết lộ về nguồn gốc khối tài sản khổng lồ của các tỷ phú trẻ nhất thế giới

Danh sách năm 2025 có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, trong đó nổi bật nhất là Edwin Chen (37 tuổi), nhà sáng lập Surge AI. Ngoài ra, còn có Vlad Tenev (38 tuổi, đồng sáng lập Robinhood), Eduardo Vivas (39 tuổi, nhà đầu tư sớm của AppLovin) và Brian Venturo (40 tuổi, đồng sáng lập CoreWeave).

Sự góp mặt của các gương mặt này giúp số lượng tỷ phú dưới 50 tuổi trong Forbes 400 tăng lên 33 người, so với 26 người của năm 2024. Đáng chú ý, Chen, Tenev, Vivas và Lukas Walton (người thừa kế Walmart) là 4 tỷ phú duy nhất ở độ tuổi 30 trong danh sách năm nay.

Điều này phản ánh sự nổi lên mạnh mẽ của thế hệ doanh nhân công nghệ và tài chính trẻ tuổi, đặc biệt là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và ứng dụng giao dịch chứng khoán.

Nhà đồng sáng lập Robinhood Vlad Tenev, 38 tuổi, lần đầu tiên góp mặt trong danh sách này trong năm nay với tư cách là thành viên trẻ thứ hai.

Mark Zuckerberg trở thành nhân tố chi phối tài sản nhóm tỷ phú trẻ

Mark Zuckerberg (41 tuổi) hiện là người giàu thứ 3 nước Mỹ, với khối tài sản 253 tỷ USD. Riêng trong năm qua, ông đã kiếm thêm 72 tỷ USD, chiếm phần lớn mức tăng tài sản 84 tỷ USD của toàn bộ 10 tỷ phú trẻ.

Đà tăng tài sản của Zuckerberg đến từ việc cổ phiếu Meta (công ty mẹ Facebook) tăng 42% trong năm qua. Bên cạnh đó, những khoản đầu tư mạnh tay vào AI, bao gồm thương vụ mua 49% Scale AI trị giá 14 tỷ USD, cũng khiến tên tuổi của ông càng nổi bật trong cuộc đua công nghệ.

Nhờ sức ảnh hưởng quá lớn, Zuckerberg gần như “định hình” giá trị chung của nhóm tỷ phú trẻ trong Forbes 400 năm nay.

Họ giàu lên nhờ đâu – thừa kế hay tự lập?

Trong số 10 tỷ phú trẻ nhất, chỉ có Lukas Walton (38 tuổi), cháu nội nhà sáng lập Walmart Sam Walton, là người thừa kế toàn bộ tài sản. Sau tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng cha mình, Lukas nhận được khoảng 1/3 tài sản của gia đình và hiện nắm giữ gần 40 tỷ USD.

Phần lớn còn lại đều là những người tự lập. Edwin Chen xây dựng Surge AI từ con số 0, đưa công ty đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD chỉ sau 5 năm. Vlad Tenev và Baiju Bhatt lập Robinhood, biến ứng dụng này thành “hiện tượng” trên thị trường chứng khoán Mỹ. Eduardo Vivas khởi nghiệp từ công việc tay chân trong nhà kho, rồi trở thành nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực công nghệ.

Điểm chung của họ là khả năng tận dụng xu thế mới như AI, fintech hay điện toán đám mây, từ đó tạo dựng tài sản khổng lồ ở tuổi còn rất trẻ.