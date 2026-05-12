Tình tiết mới vụ truy giấy tờ 80kg xác ve sầu: Xác minh chữ ký mua bán xác ve

Ngày 12/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, tỉnh Lạng Sơn cho biết chủ lô hàng 80kg xác ve sầu sấy khô đã ủy quyền cho một người tới để làm việc với lực lượng chức năng để xác minh nguồn gốc lô hàng.

Theo ông Hà, người mua số xác ve sầu sấy khô trên là ông N.K.T (trú TP Hà Nội) và người bán là ông L.V.C (trú xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La).

Sáng cùng ngày, ông T. đã ủy quyền cho một người ở tỉnh Lạng Sơn tới trụ sở Đội Quản lý thị trường số 1 mang theo bảng kê (mẫu bảng kê số 02 kèm theo Thông tư số 20/2026 của Bộ Tài chính) và bản viết tay việc thu mua của người dân để chứng minh nguồn gốc.

Qua kiểm tra, bảng kê của người ủy quyền hợp lệ vì có đầy đủ số lượng, tên người mua, bán và chữ ký xác nhận của chính quyền địa phương.

Lực lượng QLTT số 1, tỉnh Lạng Sơn kiểm tra lô hàng 80kg xác ve sầu sấy khô. Ảnh: Đ.X

Cũng theo ông Hà, hiện tại đơn vị đang phối hợp với chính quyền xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La xác minh chữ ký xác nhận trong bảng kê có đúng hay không.

"Vụ việc không phức tạp, đó chỉ là hàng hóa tại thời điểm kiểm tra không có giấy tờ thì bị tạm giữ trong vòng 7 ngày. Nếu xác thực, xuất trình đủ giấy tờ hợp lệ thì lô hàng sẽ được trả lại để lưu thông", ông Hà cho biết.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 thông tin thêm, tại buổi làm việc, người ủy quyền của ông T. có nhận lỗi khi gửi hàng mục đích kinh doanh sang tỉnh khác mà không gửi kèm bảng kê để chứng minh nguồn gốc số xác ve sầu sấy khô.

Dự kiến, sau khi xác minh được chữ ký xác nhận của địa phương người bán thì lô hàng xác ve sầu sấy khô sẽ được trả lại trong thời gian sớm nhất.

Trước đó ngày 10/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang dừng ở ven đường để lực lượng liên ngành như quản lý thị trường và CSGT kiểm tra. Clip do thành viên nhà xe quay lại cảnh thắc mắc việc lực lượng chức năng yêu cầu giấy tờ của lô hàng xác ve sầu sấy khô đang được vận chuyển từ tỉnh Sơn La về Lạng Sơn. Trong clip, lực lượng quản lý thị trường liên tục yêu cầu nhà xe xuất trình hóa đơn chứng từ của lô hàng ve sầu thì mới cho tiếp tục di chuyển. Do mất nhiều thời gian, thành viên của nhà xe đã gọi điện cho chủ lô hàng để thông báo việc bị lực lượng chức năng kiểm tra và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Sau khi clip đăng tải, nhiều bình luận khó hiểu cho rằng việc yêu cầu “giấy tờ của con ve sầu” là không hợp lý.

Lô hàng là xác ve sầu sấy khô được đựng trong 9 bao tải lớn với số lượng 80kg và do một xe khách vận chuyển từ tỉnh Sơn La về tỉnh Lạng Sơn.