Sau khi bị kết án, đế chế kinh doanh của ông trùm Diddy ra sao?

Đế chế kinh doanh của Diddy đang đứng ở đâu?

Trước cả khi bị bắt và truy tố, nhiều trụ cột trong đế chế kinh doanh của Sean Combs đã bắt đầu sụp đổ. Ông từ chức và sau đó rút hoàn toàn khỏi Revolt TV – kênh truyền hình do chính ông sáng lập năm 2013, từng tập trung vào văn hóa hip-hop và các vấn đề xã hội.

Thỏa thuận sản xuất chương trình thực tế với Hulu cũng bị hủy bỏ, còn thương hiệu thời trang Sean John biến mất khỏi các kệ hàng của Macy’s – chuỗi bán lẻ lớn tại Mỹ.

Kể từ khi đoạn video ghi lại cảnh Diddy hành hung bạn gái cũ Cassie năm 2016 bị phát tán vào năm ngoái, hàng loạt hậu quả kéo đến: Thành phố New York thu hồi “chìa khóa danh dự” trao tặng trước đó, dịch vụ tập luyện Peloton xóa nhạc của ông, Đại học Howard rút lại bằng danh dự, và trường học do ông sáng lập tại Harlem cũng cắt đứt quan hệ.

Về lĩnh vực đồ uống, Diddy đã dàn xếp xong tranh chấp pháp lý với Diageo – tập đoàn đồ uống Anh quốc – và rút khỏi quyền sở hữu Ciroc và DeLeon. Hiện tại, kho âm nhạc của ông vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Bad Boy Records – hãng thu âm gắn liền với những huyền thoại như The Notorious B.I.G. hay Faith Evans – vẫn duy trì hoạt động. Năm 2023, Diddy phát hành album solo đầu tiên sau gần 20 năm: The Love Album: Off the Grid, và Janelle Monáe cũng ra mắt The Age of Pleasure dưới thương hiệu Bad Boy. Cả hai đều nhận đề cử Grammy.

Một động thái tích cực khác là việc Diddy trao lại quyền xuất bản cho một số nghệ sĩ cũ – điều từng gây tranh cãi trong quá khứ. Tuy nhiên, hãng thu âm hiện chưa công bố dự án âm nhạc lớn nào sắp tới.

Đáng chú ý, con trai ông – King Combs – cùng Ye (Kanye West) phát hành EP Never Stop vào tuần trước nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Diddy, phát hành qua hãng Goodfellas Entertainment.

"Ông trùm" Diddy

Tài sản của Diddy có bị đe dọa?

Diddy hiện đang đối mặt với nhiều đơn kiện dân sự liên quan đến cáo buộc bạo hành và lạm dụng tình dục. Ông đã chi 20 triệu USD để dàn xếp riêng với Cassie, nhưng còn nhiều vụ kiện khác vẫn đang chờ xử lý. Diddy và các luật sư phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng đó là chiêu trò trục lợi.

Các công tố viên liên bang từng tuyên bố nếu Diddy bị kết tội, họ sẽ yêu cầu tịch thu tài sản sử dụng để phạm tội. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ sau bản án, thẩm phán có áp dụng lệnh tịch thu tài sản hay không.

Việc bào chữa trước tòa và khả năng bồi thường có thể tiêu tốn khoản tiền khổng lồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản ròng và hoạt động đầu tư của ông trong tương lai.

Bất chấp bê bối, các ca khúc của Diddy vẫn xuất hiện đầy đủ trên Spotify, Apple Music và Amazon Music. Các nền tảng này chưa đưa ra bình luận về việc có tiếp tục quảng bá nhạc của ông hay không.

Thú vị là lượng người nghe nhạc của Diddy trên nền tảng số tại Mỹ đã tăng khoảng 20% trong tháng 4–5/2025, trùng với thời điểm diễn ra phiên tòa và lời khai của Cassie và Kid Cudi. Tuy nhiên, sang tháng 6, lượt nghe lại giảm từ 5–10%.

Dù vậy, doanh thu từ stream không phải nguồn thu lớn với nghệ sĩ, vì phần chia lợi nhuận thường rất nhỏ. Do đó, việc duy trì hiện diện trên nền tảng số có giá trị nhiều hơn về hình ảnh hơn là lợi nhuận.

Các dự án kinh doanh khác như Sean John hay Empower Global ra sao?

Sean John – thương hiệu thời trang đình đám của Diddy từ năm 1998 – gần như đã “ngủ đông”. Không còn hiện diện tại Macy’s và không có dấu hiệu sẽ được hồi sinh.

Năm 2023, Diddy tung ra Empower Global – nền tảng thương mại điện tử hướng tới cộng đồng doanh nghiệp người da màu, với mục tiêu xây dựng một “Phố Wall da màu” hiện đại. Diddy đầu tư khoảng 20 triệu USD để khởi động nền tảng này.

Empower Global khởi đầu với 70 thương hiệu và đặt mục tiêu nâng lên hơn 200 vào cuối năm. Nhưng cuối năm 2023, nhiều thương hiệu đã rút khỏi nền tảng, do hiệu quả thấp và lo ngại liên quan đến các cáo buộc nhắm vào Diddy.