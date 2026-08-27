Giá nhà một số khu vực tăng quá cao

Sáng 22/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Cuối phần thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trao đổi, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Tại sao Nhà nước không quy định được khung giá bất động sản?

Về các ý kiến liên quan đến thủ tục hành chính, theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, thủ tục quy định ngày càng đơn giản và đã thể hiện rất rõ trong dự thảo. Cụ thể, đã cắt giảm 4/12 thủ tục, 9/31 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 7/12 thủ tục và giữ nguyên 1 thủ tục. Kết quả, đã giảm được 118/190 ngày để giải quyết thủ tục hành chính.

Liên quan quy định “đặt cọc”, theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, thời gian qua, có xảy ra nhiều vấn đề tranh chấp, khi dự án chưa đủ điều kiện đã nhận tiền đặt cọc, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh. Ảnh: Như Ý.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu rõ, nhận đặt cọc không phải chỉ thông qua một tờ giấy, mà dự án phải đủ điều kiện về hồ sơ pháp lý dự án, nghĩa vụ tài chính đất đai của chủ đầu tư, tổ chức thi công và triển khai xây dựng, và mức nhận đặt cọc là 5%.

Tư lệnh ngành xây dựng cũng đề cập tới ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu tại sao Nhà nước không quy định được khung giá bất động sản như khung giá của nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê?

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, nhà ở thương mại được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê theo cơ chế thị trường, là một loại hàng hoá vận hành theo quy luật cung cầu, doanh nghiệp bỏ vốn, tự chịu rủi ro nên được quyền định giá. Điều này khác hoàn toàn với nhà ở xã hội vì có sự hỗ trợ đặc biệt của Nhà nước liên quan đến chính sách an sinh về thuế đất, về lãi suất ngân hàng… nên phải quy định về khung giá.

Xử lý dứt điểm bất động sản tồn đọng

Trong phần giải trình, ông Trần Hồng Minh cũng nói về các giải pháp liên quan đến nguồn cung và đưa giá nhà phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ông Minh nêu thực tế gần đây, giá nhà ở một số khu vực tăng quá cao. Qua khảo sát, các chi phí cấu thành giá nhà ở cũng tăng cao gồm: Tiền sử dụng đất, giá bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng, chi phí hạ tầng kỹ thuật, chi phí vốn vay, chi phí quản lý của nhà đầu tư, chi phí bán hàng, chi phí thuế...

Trong kiểm tra, nguồn cung giữa các phân khúc cũng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường: Thiếu phân khúc nhà ở thương mại trung bình và thấp, thiếu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; nhưng lại dư thừa phân khúc cao cấp dẫn đến tình trạng đầu cơ, mua bán qua lại, đẩy giá.

Để giải quyết vấn đề này, thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ tham mưu tập trung vào các giải pháp như nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản kết hợp với Luật Đất đai, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội nhà ở cho thuê để điều chỉnh cơ cấu nguồn cung, khắc phục triệt để tình trạng dư thừa.

Bộ cũng đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp triển khai mạnh mẽ các chỉ tiêu đã được giao về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; rà soát, nghiên cứu đề xuất sử dụng phù hợp các công cụ điều tiết thị trường như thuế, tín dụng, quy hoạch nhằm kiểm soát, hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ bất động sản, hướng nguồn lực vào nhu cầu thực tế.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng sẽ phối hợp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm bất động sản tồn đọng. Hoàn thiện hệ thống thông tin, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tạo giá. Theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thổi giá.